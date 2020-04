Volvo llama a revisión a 3,135 autos en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Volvo llamó a revisión a 3 mil 135 autos en México por un error en el software de la marca IntelliSafe (denominado como “SW de Recarga”) incorporado en los modelos XC40, XC60, S60 y XC90 años 2019 y 2020.

En un comunicado, la dependencia detalló que el llamado es porque la empresa detectó un error en el sistema automático de frenos de emergencia de asistencia al conductor, que es una de las funciones de seguridad de la marca: IntelliSafe.

"Puede no funcionar siempre debido a un problema de software. En una situación de emergencia en la que el conductor puede estar distraído o no reacciona ante los obstáculos que se aproximan, es posible que el sistema no siempre se active, lo que podría aumentar el riesgo de colisión", dijo la firma.

Por ello, Volvo indicó que realizará las actualizaciones correspondientes del software; este procedimiento se completará sin costo y puede demorar hasta 0.25 horas en completarse; sin embargo, debido a la programación del servicio, el distribuidor Volvo puede requerir el vehículo por un espacio de tiempo más largo.

Los usuarios interesados pueden comunicarse al Servicio de Atención a Clientes al teléfono 800 0186586, o enviar un correo electrónico a VOLVOCS@volvocars.com.