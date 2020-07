Este año es de cuidar empleos, dicen líderes empresariales

Las empresas esperan que la economía y los negocios se recuperen de los estragos generados por la pandemia de coronavirus hasta 2021, por lo que los líderes de DuPont, Cemex y Bayer recomendaron a las compañías adaptarse lo más pronto posible a la ‘nueva normalidad’, en tanto se descubre una vacuna contra el COVID-19.

“Esperamos recuperarnos en 2021, pero es vital empezar este año (a trabajar), en México tenemos todo para crecer y salir adelante”, advirtió Claudia Jañez, presidenta de DuPont Latinoamérica y del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), durante su participación en el EF Meet Point. Empresas globales: Estrategia de regreso a la ‘nueva normalidad.

En el evento, organizado por El Financiero y patrocinado por Advanced Secure Solutions, el director general de Cemex, Fernando González, afirmó que tendremos que aprender a vivir con el COVID, en tanto se descubra una vacuna.

“Vamos a tener que vivir y tener que trabajar y gestionar negocios en convivencia con el virus, y eso nos imprime una nueva realidad que tampoco creo que sea la definitiva, es transicional hacia una nueva realidad que todavía no conocemos”, afirmó González.

Manuel Bravo, presidente y director general de Bayer México aseveró que el aprendizaje que dejó la pandemia es que el trabajo desde casa ha probado ser más eficiente,

“El 17 de marzo la forma de trabajar cambió 180 grados y todos los que trabajamos en el cooperativo y en áreas administrativas de las plantas y nos dimos cuenta que en muchos aspectos éramos más eficientes”, explicó.

Cuidar el empleo, prioridad de DuPont

Claudia Jañez dijo que la prioridad para DuPont este año será cuidar el empleo e implementar las reglas estipuladas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el pasado miércoles.

“Si no trabajamos rápido; si no implementamos las medidas para aplicar el T-MEC; si no tomamos medidas para cuidar el empleo; si no protegemos la liquidez, y si no damos señales claras de certidumbre, de Estado de Derecho, y mejoramos la crisis profunda de seguridad que tenemos, será difícil salir adelante”, advirtió.

Apuntó que las compañías deben trabajar en tres conceptos que llegaron para quedarse: el home office, la digitalización y las nuevas normas de seguridad.

COVID aceleró innovación: Cemex

El director general de Cemex, Fernando González, apuntó que, aunque la pandemia golpeó fuertemente a la economía global, también obligó a las empresas a apresurar los procesos de innovación, “el coronavirus es un acelerador de la innovación, no un bloqueador o algo que haga más lentos los procesos o la información” y agregó que por ello es necesario tener “la capacidad para reinventarnos o reintegrarnos para salir adelante”.

Ve Bayer oportunidad

Manuel Bravo, presidente y director general de Bayer México anticipó que vendrá una transformación en las posiciones de trabajo y en los equipos que antes no eran tan relevantes en las empresas.

En el foro, el directivo destacó que ellos son de las empresas que tienen más oportunidades de negocio con la pandemia, pues participan en sectores esenciales para la economía como es salud y alimentos.

“La ciencia y sustentabilidad son dos temas que se hacen ahora más presentes por la pandemia”, explicó.

El directivo consideró que, en el caso de Bayer, la ‘nueva normalidad’ se nutrirá por las cosas que gustaron y no gustaron a sus empleados durante la emergencia sanitaria.