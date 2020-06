Ven poca claridad sobre reanudar el turismo

La Secretaría de Turismo aún desconoce cómo se realizarán los viajes de personas entre destinos con diferentes ‘colores’ del semáforo federal en lo que se denomina la “nueva normalidad”, pese a que hoteles en Cancún y la Riviera Maya prevén reabrir operaciones en la segunda semana de junio, con medidas de sanidad necesarias para el arribo de vacacionistas nacionales e internacionales.

“Se está buscando que los colores (del semáforo) se homologuen, para que no se caiga en que uno llegue al aeropuerto y si me voy a la derecha está el semáforo que me permite las prácticas turísticas y cruzando el puente ahí no me lo permite”, señaló Miguel Torruco, titular de Sectur.

De acuerdo con la Secretaría de Salud en este momento todas las entidades del país, salvo Zacatecas, se encuentran con ‘luz’ roja’, por lo que sólo se permitirán reanudar actividades a la minería, construcción, transporte y producción de cerveza, así como todo lo relacionado con servicios médicos.

Torruco agregó que analizan todos los detalles para que los viajeros no tengan problemas para llegar a sus destinos y puedan realizar su estadía en los diferentes polos turísticos sin contratiempos.

“Todos esos detalles los estamos viendo, se están implementando los protocolos con estándares internacionales (…) en todas las áreas en donde el turista tiene incidencia”, remarcó.

Por otra parte, el funcionario federal afirmó que la suspensión de actividades de la ‘industria sin chimeneas’ sería más preocupante si se extendiera hasta el verano, una de las temporadas de mayor afluencia turística al país.

En el caso de México, precisó que, de prolongarse el confinamiento hasta el próximo verano, se prevé una reducción de 20.6 por ciento en el Producto Interno Bruto Turístico, pasando de 8.7 por ciento a 6.9 por ciento de participación en la economía nacional.

Bajo ese escenario, indicó que México podría perder 1 billón 951 mil millones de pesos en consumo interno relacionado con la actividad turística.

En México, de la actividad turística dependen casi 11 millones de mexicanos, de los cuales 4.3 millones gozan de un empleo directo y el resto son indirectos.

El titular de Sectur indicó que de enero a marzo del presente año arribaron a nuestro país 14 millones de turistas internacionales, 36.5 menos que en el mismo lapso de 2019; en tanto que el ingreso de divisas por este concepto fue de 7 mil 221 millones de dólares, 44.6 menos que en el primer trimestre del año pasado.

Añadió que, desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Turismo federal ha venido trabajando coordinadamente con las autoridades de gobierno de los estados y con el sector empresarial para iniciar la reactivación paulatina de la actividad turística, una vez terminada la crisis sanitaria.

“El turismo es una actividad económica muy noble y generosa, que sin duda seguirá generando desarrollo, progreso y bienestar, y estoy convencido de que el trabajo armónico y solidario del sector turismo permitirá una pronta recuperación que nuevamente colocará a México en el Top Ten del turismo mundial”, afirmó.