Utilidad neta de Televisa sube 57.5% pese a caída de ingresos

En el segundo trimestre de 2020, la utilidad neta de Televisa se incrementó 57.5 por ciento, al ubicarse en mil 989 millones de pesos frente a los mil 263 millones de pesos del mismo periodo del año pasado.

El indicador creció a pesar de que, durante el segundo trimestre de este año, Televisa reportó ingresos por 22 mil 407.2 millones de pesos, lo que significó una caída de 7.8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, debido a una reducción en las ventas de publicidad y de otros negocios.

En su reporte financiero, la empresa explicó que las ventas por publicidad de abril a junio fueron de 2 mil 922.2 millones de pesos, una baja de 33.1 por ciento en comparación de los 4 mil 370.3 millones de pesos en el mismo periodo del año anterior.

“La disminución se explica por un deterioro en la economía mexicana debido a COVID-19, misma que derivó en una reducción de los presupuestos publicitarios en muchas categorías, tales como alimentos y bebidas, venta minorista, telecomunicaciones, viajes y entretenimiento fuera del hogar” detalló la empresa en su reporte financiero emitido a la Bolsa Mexicana de Valores.

Televisa agregó que su negocio de contenidos enfrentó una reducción significativa en la demanda de publicidad durante el segundo trimestre y puede continuar viéndose afectado por la reducción en el nivel de actividad económica en las regiones en las que se encuentran sus clientes.

“Dependemos en parte de la demanda de publicidad de las empresas centradas en los consumidores, y la pandemia de COVID-19 ha causado, y podría seguir causando, que los anunciantes reduzcan, pospongan, o, en algunos casos, eliminen su gasto publicitario en nuestras plataformas. Recientemente, hemos reiniciado nuestra producción de nuevo contenido siguiendo los requisitos y las pautas de salud impuestas por el Gobierno mexicano”, destacó la empresa de telecomunicaciones.

Agregó que, en el segmento deportivo y de entretenimiento para los cuales tienen derechos de transmisión, fueron suspendidos durante la mayor parte del segundo trimestre, aunque algunos recientemente han comenzado a operar nuevamente.

Por otra parte, de abril a junio, Televisa registró un flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) de 7 mil 977 millones de pesos, una disminución de 12.7 por ciento, frente a los 9 mil 134 millones de pesos en el mismo periodo de 2019.

La compañía recordó que el pasado 2 de julio concluyó la venta de su participación accionaria del 50 por ciento en Sistema Radiópolis por mil 248 millones de pesos, de los cuales 713.4 millones de pesos fueron pagados en efectivo por la familia Alemán en el primer semestre de 2020, y recibieron un pago de un dividendo de Radiópolis por 285.6 millones de pesos.

Al 30 de junio de 2020, los activos netos consolidados de Radiópolis se presentaron como activos corrientes y pasivos mantenidos para la venta en nuestro estado de situación financiera consolidado

Ven panorama incierto

Por otra parte, Televisa explicó que la pandemia afectó a su negocio, posición financiera y resultados de operaciones para el segundo trimestre, por lo que les resulta difícil predecir la magnitud del impacto que tendrá en el tercer trimestre y en el resto del año 2020.

“La compañía no puede asegurar que las condiciones de los mercados de financiamiento bancario, de capital o de otros mercados financieros, no seguirán deteriorándose como resultado de la pandemia; o que el acceso a capital y a otras fuentes de financiamiento de la compañía no se restringirá, lo que podría afectar de forma negativa la disponibilidad y los términos de futuros créditos, renovaciones o refinanciamientos”, dijo.