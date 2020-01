¿Usas Uber o Cabify dos veces por semana? Perteneces al 35% de los mexicanos que utilizan apps de movilidad

En México, 35 por ciento de las personas utiliza una app de movilidad como Uber o Cabify una o dos veces por semana, dijo Oliver Aguilar, gerente de investigación en consumo y telecomunicaciones de IDC México.

En conferencia, junto con Paypal, respecto a los resultados de la primera encuesta sobre movilidad urbana en el país, el especialista señaló que esto va de la mano del 35 por ciento de las personas que prefiere usar el transporte público todos los días.

"Al final, esto habla de que las apps de transporte son un complemento a la solución de movilidad en las ciudades del país (...) Para dar un contexto, 80 por ciento de las personas encuestadas mencionó que en los últimos dos años aumentó el tiempo para transportarse en las ciudades, a pesar de que 66 por ciento de la muestra encuestada posee un automóvil", indicó.

IDC entrevistó a través de una encuesta en línea a 305 consumidores mexicanos mayores de 18 años de las clases económicas A/B, C+, C y C-, que utilizaron una aplicación de transporte al menos una vez en los 90 días anteriores a la encuesta, misma que se llevó acabo en octubre del año pasado.

También revelaron que más de 60 por ciento de las personas encuestadas tiene más de dos aplicaciones de movilidad en su teléfono inteligente, lo cual permite a los usuarios comparar precios y tiempos de espera.

Por otro lado, el efectivo sigue siendo el método de pago más elegido de los mexicanos, ya que 77 por ciento prefiere pagar de esta manera, pues el principal motivo es por control de sus finanzas personales.

"Esto nos habla de que las aplicaciones deben trabajar mejor en la forma en como comunican al consumidor sus pagos en línea y permitirles llevar un control de su gasto", comentó Aguilar.