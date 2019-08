Uber, Didi y Beat: el nuevo ‘refugio’ de los desempleados

Profesionistas, madres solteras, jubilados a los que no les alcanza su pensión, desempleados que no han podido reintegrarse laboralmente y trabajadores con bajos salarios encontraron ‘refugio’ en las aplicaciones móviles de Uber, Beat, DiDi, Easy Taxi y Cabify, que les ofrecen horarios flexibles sin necesidad de contar con una licenciatura y dónde no importa la edad para autoemplearse.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en junio se perdieron más 14 mil 244 empleos. Además, datos del Inegi detallan que en junio la tasa de subocupación –referida al porcentaje de la población que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda– representó el 7.6 por ciento. En su comparación anual, esta tasa fue mayor a la del mismo mes de 2018 que se ubicó en 6.8 por ciento.

Ante este panorama, profesionistas, estudiantes y comerciantes optan por autoemplearse o generar ingresos extra en plataformas móviles, en momentos en que las empresas son más cautelosas para ofertar nuevas plazas laborales formales.

En México alrededor de 18.8 millones de personas se transportan en el país a través de Uber, DiDi, Beat y Cabify, y se prevé que para 2023 sean 30.4 millones de usuarios. Además, en la ‘nación azteca’ el gasto promedio anual por usuario en éstas plataformas asciende a 83.97 dólares (equivalente a mil 645 pesos), todo de acuerdo con datos de Statista.

De las pizzas al coche

Emmanuel Rodríguez fue despedido como gerente en un negocio de pizzas, pasó varios meses en la búsqueda de empleo pero, aunque acudió a varias entrevistas de trabajo, el salario que le ofrecían era muy bajo.

Por eso, su esposa lo alentó a autoemplearse como chofer para Uber y como no hay exclusividad después se unió a Beat y suele cambiar de plataforma según los bonos que cada empresa le ofrezca por viaje.

“Gano más en el coche, que como gerente de la pizzería donde estaba”, aseguró.

La edad no fue problema

Jorge de 49 años abandonó un empleo mal pagado como vendedor de automóviles y al no encontrar otro lugar donde lo contrataran por su edad, fue alentado por su cuñada, para que aplicara como chofer en DiDi.

Actualmente está de tiempo completo en DiDi donde trabaja 12 horas diarias, 6 en la mañana y 6 en la tarde y cuyas ganancias en promedio por un día ascienden a los mil 500 pesos.

De arquitectura a Beat

El salario poco estimulante como arquitecto en la UNAM y un horario laboral poco flexible –de tres de la tarde a 10 de la noche– motivaron a Luis de 36 años a inscribirse hace cuatro meses como conductor en la empresa de movilidad de origen griego, Beat.

Luis trabaja cinco horas diarias en Beat de 6 a 11 de la mañana, y sus ganancias al día en promedio ascienden a los 700 pesos, más un bono extra de 800 pesos que la plataforma les da a sus socios por acumular entre tres o cuatro viajes, por lo que sus ingresos son de mil 500 pesos al día.

“Encontrar un trabajo de medio tiempo de arquitectura es muy complicado, por eso probé Beat y sí me di cuenta de la ventaja económica en comparación de un trabajo estable, aunque fuera de arquitectura pagado, no era tan seguro y tan flexible”, aseveró.

Detalló que las ganancias que percibe en la app móvil se acercan mucho a lo que ganaba cuando realizaba trabajos extra, pues le pagaban en promedio 500 pesos.

“El dinero extra lo uso para la mensualidad del auto, la comida, el súper, todos esos gastos que quieras o no son necesarios para el esparcimiento”, dijo.

Falta de licenciatura, sin freno

Luis Cano de 45 años, antes de trabajar en Uber se desempeñaba como jefe de almacén, sin embargo, el no tener un título universitario frenó su crecimiento en la empresa.

“Llegué hasta ser jefe de almacén, pero siempre piden que tengas la carrera, para ser jefe de almacén no les interesa si tienes experiencia y la realidad es que no te dan la oportunidad de crecer, y por todo eso me fui aburriendo, fastidiando y decidí estar en Uber porque eres tu propio jefe, manejas tu tiempo a tu antojo y ganas lo que quieres”, dijo.

Luis detalló que actualmente trabaja a diario 10 horas para la aplicación móvil y gana en promedio por día mil 500 pesos, lo que significa que semanalmente (solo de lunes a viernes) percibe 7 mil 500 pesos y mensualmente 30 mil pesos, mientras que cuando como jefe de almacén recibía a la semana 2 mil 500 pesos y al mes 10 mil pesos.

Explicó que trabajar en este tipo de plataformas –desde hace cuatro años– le ha permitido generar mayores ingresos.