TV Azteca creará canal de deportes electrónicos las 24 horas en México

TV Azteca está invirtiendo en Allied Esports Entertainment, una compañía que espera capitalizar el creciente mundo de los videojuegos competitivos.

Azteca ha comprado 5 millones de dólares en acciones en Black Ridge Acquisition, que se convertirá en Allied Esports tras su adquisición pendiente de dos marcas de propiedad cercana: un acuerdo que se espera cerrar el próximo mes.

El objetivo de Allied es operar en el ámbito de los deportes electrónicos, distribuir el contenido generado en dichos lugares y vender a los espectadores en una nueva plataforma de torneos en línea que se lanzará el próximo año.

Controlado por el multimillonario mexicano Ricardo Salinas, Azteca será tanto inversionista como socio estratégico, combinando su talento y audiencia masiva con la experiencia de Allied en los deportes.

Los dos grupos crearán un canal de deportes electrónicos las 24 horas en México y ayudarán a promover los juegos en toda la región, iniciativas dirigidas a un grupo demográfico más joven y esquivo.

"En América Latina, la televisión tradicional es una parte realmente importante de la distribución de contenido", dijo Frank Ng, quien se desempeñará como director ejecutivo de Allied Esports. "Es un formato realmente importante, y TV Azteca es extremadamente fuerte en eso, especialmente en los deportes".

Crecimiento del juego

Los videojuegos competitivos tienen una audiencia de más de 380 millones de personas en todo el mundo, y está en camino a convertirse en una industria de mil millones de dólares este año, según la firma de investigación Newzoo. Si bien gran parte de ese interés y dinero se concentra en Asia y Estados Unidos, México se encuentra entre los 10 mejores del mundo en entusiastas de los deportes, estima Newzoo. El país tiene 58.6 millones de jugadores, un número mayor que la población total de Corea del Sur y una audiencia deportiva de 11.2 millones.

Ese crecimiento global ha estimulado la demanda para televisar deportes. Solo en Estados Unidos, las redes de televisión de ESPN a TBS y CW transmiten contenido de deportes, ya sea juegos en vivo o segmentos producidos. La red insignia de Azteca lleva los mejores partidos de la principal liga de futbol de México y la Liga Nacional de Futbol, lo que le brinda una serie de oportunidades potenciales para promover los partidos de deportes digitales a los aficionados de los deportes tradicionales.

Allied y Azteca se unieron a principios de este año en un evento llamado 'Nation vs. Nation', que incluyó a jugadores estadounidenses que se enfrentaban a jugadores mexicanos en un título llamado PlayerUnknown’s Battlegrounds. La transmisión de Azteca llegó a más de 2 millones de personas.

Compartir los ingresos

Las dos partes compartirán los ingresos generados por sus esfuerzos en conjunto, dijo Ng. Añadió que Allied tiene la intención de asociarse con más inversionistas estratégicos una vez se complete la adquisición.

Salinas no es el único multimillonario mexicano que ha mostrado interés en el mundo de los deportes digitales. Germán Larrea, que controla la empresa minera Grupo México, ha abierto recientemente 13 escenarios llamados 'The Place to Play' y planea agregar 10 más antes de fin de año. Para estos espacios, se inspiraron en lugares similares en Las Vegas. En México, estos se encuentran justo al lado de uno de los otros negocios de Larrea, las salas de cine.

Black Ridge es una empresa de adquisición con fines especiales, una entidad sin activos que recauda dinero para financiar una compra futura. Patrocinado por Black Ridge Oil & Gas, completó su oferta pública inicial en octubre de 2017, recaudando 138 millones de dólares.

En diciembre, Black Ridge anunció que estaba comprando a Allied Esports International, una compañía de entretenimiento de deportes electrónicos, y a WPT Enterprises, el creador del World Poker Tour, ambas compañías pertenecientes a Ourgame International Holdings,por aproximadamente 150 millones de dólares. La nueva compañía, llamada Allied Esports Entertainment, tendrá un valor empresarial de aproximadamente 214 millones de dólares y se cotizará en Nasdaq bajo el símbolo AESE.

El acuerdo se originó como una discusión acerca de los activos de póquer antes de expandirse a un acuerdo más amplio de deportes electrónicos. Como parte de la inversión, Azteca recibirá acceso a la videoteca de World Poker Tour para transmitir las temporadas anteriores en México, y los dos se unirán en eventos de póquer.