Turismo en México: 12 frases sobre los retos y estrategias para 'revivir' el sector

Este jueves se realizó el Foro Virtual de Turismo . Global Travel. Business Link, que contó con la participación de Freddy Domínguez, vicepresidente de Expedia Group Latam; Rodrigo Esponda, director general de Fiturca; Darío Flota, director general del CPTQ; y Marcos Constandse, vicepresidente y consejero delegado Grupo Xcaret.

En el foro moderado por Laura Rodríguez y Carlos Velázquez, periodistas especializados en turismo, se habló sobre las claves para 'revivir' el sector turismo en el país, cómo los hoteleros buscan que los huéspedes se sientan seguros y más.

Freddy Domínguez

1.- “El 57 por ciento de viajeros en el mundo dice que están planeando viajar en los próximos seis meses. El primer grupo para viajar es de individuos menores de 40 años con familia”.

2.- "Mientras que otros destinos internacionales, como ha sido el caso de Europa, se han mantenido muy cerrados al resto del mundo, México desde el principio tomó una postura de apertura en el turismo y ya se está viendo favorecido".

3.- "La cercanía a Estados Unidos presentó una oportunidad única y (México) está muy bien posicionado en el ecosistema turístico mundial para reafirmar esa posición y salir como uno de los posibles ganadores de esta trágica situación".

Te puede interesar:

¿Por qué la pandemia se ha convertido en una oportunidad para el turismo en México?

Rodrigo Esponda

4.- "Estamos frente a una oportunidad que no ha llegado solamente por casualidad, es decir, la industria turística en México lleva mucho años trabajando en la calidad, la experiencia, en toda nuestra biodiversidad que ofrecemos, y obviamente que se ha hecho un trabajo muy fuerte en ofrecer seguridad sanitaria".

5.- "Me concentraría yo, no solamente en la cantidad, es decir, el volumen, creo que un elemento ahora más importante es que vengan los estadounidenses que queremos que vengan, aquellos que están buscando gastar en experiencias sofisticadas y que puedan incrementar la derrama promedio de los visitantes al país".

6.- "Se tiene que reconocer la contribución y la importancia que tiene el turismo en la generación de empleos, en la conservación de la naturaleza y en muchos otros elementos de bienestar que aporta a las comunidades alrededor del país".

También te puede interesar:

Que vengan los estadounidenses que más gastan en turismo, clave para 'revivir' el sector en México

Darío Flota

7.- “Necesitamos trabajar en conjunto con el sector privado para ver cómo va creciendo nuestro destino, hacia dónde se orienta y cómo podemos ir haciendo para que nuestros esfuerzos vayan de la mano y vayan alineados a los esfuerzos del sector privado”.

8.- “Hay mucho turista americano que nunca había venido a México, van a venir a explorar México, a romper un poco los mitos que tenían y comprobar la calidad de turismo que hay aquí”.

9.- “La gente quiere venir, quiere disfrutar pero no quiere poner en riesgo su salud. En Quintana Roo cumplimos ya cuatro meses de la reapertura, y con cuatro meses y más de un millón de visitantes que hemos recibido en este lapso, el que no hayamos tenido brotes de la enfermedad, no solamente entre los visitantes sino entre los trabajadores turísticos, y que a nivel general nuestros números de contagios siguen yendo a la baja es muy buen indicador de que están funcionando los protocolos”.

Te puede interesar:

Esta es la 'fórmula mágica' para que un destino turístico sea atractivo

Marcos Constandse

10.- “En el contexto en el que estamos viviendo, la mejor forma de generarle confianza a los turistas es transmitiéndoles seguridad. Hacerles sentir que somos su refugio y mostrarles que estamos preparados para recibirlos mientras velamos por su bienestar”.

11.- “En el caso de Grupo Xcaret, desarrollamos lo que llamamos el modelo ‘Seguridad 360’, el cual contempla protocolos de seguridad e higiene que agrupamos en 104 categorías, incluyendo la activación de más de mil 300 acciones o protocolos para ofrecer un entorno seguro, en donde garantizamos el bienestar del visitante, huésped, colaborador o proveedor”.

12.- “Han sido momentos difíciles, pero hay que pensar en el largo plazo. La crisis que estamos teniendo es una crisis momentánea, que ha durado algunos meses y va a durar varios más, pero no llegó para quedarse, llegó para que aprendiéramos, para que evolucionáramos”.

También te puede interesar:

¿Tienes ganas de viajar? Así es como hoteleros buscan que te sientas seguro de hacerlo