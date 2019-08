¿Tu cuerpo puede aguantar un vuelo de 20 horas seguidas? Esta aerolínea hará las primeras pruebas

Qantas Airways realizará vuelos fantasma desde Nueva York y Londres a Sídney, con solo unos pocos empleados, para ver cómo lo soporta el cuerpo humano antes de que comiencen los servicios comerciales.

La firma informó este jueves que simulará los vuelos directos más largos del mundo con Dreamliners de Boeing en octubre. La carga de 40 pasajeros y tripulantes, la mayoría de ellos empleados, se someterá a una serie de controles y evaluaciones médicas.

La aerolínea australiana quiere comenzar vuelos directos que conecten Sídney con Nueva York y Londres a partir de 2022. Su director ejecutivo, Alan Joyce, describe los servicios como la última frontera de la aviación.

Los vuelos, que duran unas 20 horas, todavía no son una certeza. Qantas aún no se ha decidido por un avión Boeing o Airbus que pueda volar la ruta completamente cargado y sin interrupciones. Y no está claro cómo tolerarán los pasajeros permanecer en la cabina durante la mayor parte del día y la noche.

"Las cosas que aprendemos en estos vuelos serán invaluables", dijo Joyce en una llamada.

Joyce destacó anteriormente que planea elegir entre el 777-8X de Boeing o el A350-900ULR y -1000ULR de ultra largo alcance de Airbus para los vuelos. La competencia por el contrato le da a Qantas más influencia sobre el precio.

En una entrevista con Bloomberg Television, Joyce mencionó que la demora en el programa 777X de Boeing no ha excluido al fabricante estadounidense del acuerdo. Informó que Boeing le había ofrecido a Qantas una solución "de transición" para adaptarse a cualquier retraso. No ofreció más detalles.

"Esta sigue siendo una carrera muy competitiva", puntualizó.