Tribunal falla a favor del Gobierno y 'tira' última suspensión contra Santa Lucía

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México falló a favor del Gobierno mexicano este miércoles y revocó la última suspensión definitiva que se había concedido contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Esta es la última de las siete suspensiones definitivas que se habían concedido contra la construcción del aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía, de acuerdo con Gerardo Carrasco, abogado integrante del colectivo #NoMásDerroches.

Por votación unánime, los magistrados del tribunal desecharon el recurso de revisión y la revisión adhesiva contra la suspensión definitiva que el 14 de agosto pasado había concedió el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, y determinaron revocar dicha suspensión.

Carrasco agregó que aún no es posible iniciar la construcción del aeropuerto en la Base Militar Santa Lucía debido a que no cuenta con todos los permisos correspondientes para una obra de este tipo.

“Se dice que mañana va haber un acto inaugural. Claro que lo pueden hacer, lo que no pueden hacer es construir (...) es más bien un tema de autoridad, de decir 'ganamos', pero esto todavía no ocurre porque aún no tienen los permisos de construcción”, dijo Carrasco en breve entrevista a la salida del Tribunal

En breve entrevista con El Financiero, a la salida del Tribunal, explicó que en Santa Lucía no se tiene aún el cambio de uso de suelo, ni se tiene el proyecto ejecutivo de construcción, además de que el estudio de impacto ambiental esta condicionado, por lo que el acto de mañana será simplemente un “protocolo de autoridad” más no el inicio de la obra.

La revocación de la suspensión definitiva se tomó en una audiencia celebrada a las 9:00 horas, relacionada con el recurso de revisión 429/2019 radicado en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

En la sesión ya no participó el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo —quien en revisiones anteriores había votado por mantener la suspensión de las obras del aeropuerto de Santa Lucía—, debido a la suspensión que le impuso Consejo de la Judicatura Federal.

Su lugar fue ocupado por Moisés Chilchoa Vázquez quien, en su papel de secretario en funciones de magistrado, cargo que ocupará durante los seis meses que Camero Ocampo estará inhabilitado, votó a favor de revocar la suspensión.

La revisión de esta suspensión definitiva está relacionada con el juicio de amparo 694/2019, dentro del cual se concedió la suspensión definitiva el 14 de agosto pasado, y ante la cual el Gobierno federal promovió una revisión y el colectivo #NoMasDerroches promovió una revisión adhesiva.

Las otras suspensiones definitivas fueron revocadas en días pasados, todas bajo el argumento de que Santa Lucía es ya una instalación estratégica y, de mantener paralizada la obra, se afectaría el interés nacional.