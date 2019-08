Totalplay integra Amazon Prime Video a su servicio

Totalplay, de Grupo Salinas, anunció este miércoles que integrará a Amazon Prime Video en sus paquetes, por lo que los suscriptores que tengan una cuenta de Amazon Prime contarán con el servicio de streaming.

La noticia se da después de que Blim, de Grupo Televisa, informara que integrará una suscripción a Netflix en sus ventas.

Los clientes de Totalplay podrán acceder al servicio de streaming al usar su cuenta de Amazon Prime desde el menú de aplicaciones de la plataforma con su control remoto, seleccionando el icono de Prime Video.

En caso de no tener una cuenta de Amazon Prime, los clientes de Totalplay podrán solicitar un periodo de prueba de 30 días gratis desde la aplicación en su pantalla. El precio mensual de Amazon Prime en México es de 99 pesos.

“Con la integración de Prime Video a su extensa familia de aplicaciones que convierten cualquier pantalla en una Smart TV, Totalplay robustece su oferta de entretenimiento para que sus clientes tengan una alternativa adicional para disfrutar de títulos originales de Amazon como The Boys, Hanna y LOL: Last One Laughing, así como series aclamadas por la crítica como Diablo Guardián y Un Extraño Enemigo”, explicó la empresa en un comunicado.

Eduardo Kuri, director general de Totalplay , señaló que la compañía busca consolidarse como la mejor opción de entretenimiento a través de un continuo proceso de innovación.

"Estamos muy contentos de sumar la aplicación de Amazon Prime Video a nuestra oferta de valor, pues con ello nuestros clientes podrán disfrutar de más y mejores contenidos de la mayor calidad”, agregó.

Por otra parte, Andrew Bennett, jefe global de Desarrollo de Negocios para Prime Video, añadió que Totalplay facilitará a los clientes el poder disfrutar del servicio.

“Estamos entusiasmados de llevar estas series y próximos estrenos como Carnival Row y El juego de las llaves a nuestros clientes en México y el resto de América Latina”, apuntó.