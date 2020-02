Torruco anuncia que se opondrá a plan de AMLO de quitar ‘puentes’

El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, anunció que intercederá por la preservación de los fines de semana largos en atención a las peticiones del sector hotelero.

El funcionario refirió que como representante del gremio hotelero le tocó proponer el tema en 2006, y ahora asegura que lo va a defender.

“Quién iba a pensar que después de tantos años, me iban a solicitar interceder para hablar con el presidente de la República para demostrarle la importancia que tiene este gran proyecto, y que ahora será tarea mía", sostuvo.

"Estoy llevando a cabo el análisis muy profundo de la importancia que significa en materia económica, para que el próximo lunes, en donde estará el jefe de gabinete económico y jefe de oficina, Alfonso Romo, hablaremos con el señor presidente".

Los hoteleros, representantes de agencias de viajes, y hasta secretarios de turismo estatales, han señalado que la suspensión de los fines de semana largos, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afectará la economía del sector de servicios, además de los pueblos mágicos y destinos de playa.

Tan sólo el pasado “puente”, del 1 al 3 de febrero, se registró una derrama económica de 4 mil millones de pesos y se movilizó a un millón 600 mil turistas, según información de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

López Obrador dijo el miércoles que propondrá una reforma en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los descansos por días festivos ya no se recorran a los lunes y se celebren el día en que sucedieron para aumentar su importancia histórica.

Desde enero de 2006, México ha recorrido los descansos que caen a mitad de semana a lunes para que la gente pueda disfrutar de un largo fin de semana.

Deshacerse de estos dañaría la economía y la industria del turismo, dijo el líder de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López, en un comunicado. Los fines de semana largos son cuando las personas pueden viajar a destinos cercanos, dijo, y es cuando los servicios de transporte, restaurantes y hoteles registran aumentos importantes en los flujos de efectivo.

AMLO señaló más temprano este jueves que la propuesta para eliminar los 'puentes' no afectará negativamente al sector turístico del país.

"Estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo: estamos limpiando las playas del Caribe para que no haya sargazo, vamos a construir el Tren Maya, estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras (...) Yo siento que no va a haber ninguna pérdida", explicó.

El mandatario remarcó que es importante que los festejos se realicen el día de la fecha histórica porque es necesario fortalecer la memoria.