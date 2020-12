Toma ilegal de casetas genera pérdidas por 3,400 millones de pesos a empresas

A finales de noviembre, la pérdida económica de las concesionarias carreteras más grandes del país como ICA, Ideal, Pinfra, Aleatica y Roadis, entre otras, alcanzó los 3 mil 400 millones de pesos por la toma de casetas en manos de grupos dedicados a ‘botear’ de manera ilegal.

Marco Frías, director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), explicó que este problema al que se le denomina como 'huachicoleo carretero’ se incrementó con la pandemia, donde Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Sonora, Morelos y el Estado de México son las entidades más afectadas por tomas e incidentes.

“Nosotros el año pasado traíamos alrededor de 3 mil millones de pesos de pérdidas en todo el sector concesionado, esto incluye a los entes públicos; en este año hacia finales de noviembre ya debemos andar en los 3 mil 300 o 3 mil 400 millones de pesos, sí hubo un incremento importante”, comentó el directivo a El Financiero Bloomberg.

La Cámara de Diputados aprobó el 15 de diciembre una iniciativa que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación –misma que fue turnada al Senado para su discusión y probable aprobación– con la que se propone castigar con hasta 7 años de cárcel y multas de hasta 43 mil pesos por la toma de casetas con fines de lucro.

“Si se llega a aprobar esta iniciativa me parece que será un paso importante, pero aun así hay muchas cosas por hacer, no creo que esta sea la solución última al ‘huachicol carretero’. Lo más importante es que esto no se convierta en letra muerta, que realmente se cumpla lo que el Congreso mexicano apruebe”, agregó.

La iniciativa presentada dividió opiniones en el Congreso sobre una supuesta criminalización de la protesta social, sin embargo, el representante de los 11 miembros de la AMCIV, que concentran el 85 por ciento de las autopistas concesionadas, consideró que se hace una distinción de aquellos grupos que ‘ex profeso’ se han convertido en ‘focos rojos’ en varias de estas vialidades por ser ilegales.

“Esta coordinación (con autoridades federales y estatales) junto con la nueva iniciativa y con otros tantos temas que tenemos que seguir atacando, me parece que ayudarán a desincentivar la toma de casetas”, aseguró Frías.

