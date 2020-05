Televisa y Live Nation suspenden venta de OCESA

La televisoraa mexicana Grupo Televisa y Live Nation Entertainment han llegado a un acuerdo de suspensión en la adquisición de la participación accionaria de Televisa en OCESA Entretenimiento.

Live Nation informó a Televisa que, basándose en una serie de argumentos que no fueron revelados, no están obligados a cerrar la adquisición, dijo Televisa en un comunicado. La compañía dijo que no está de acuerdo con los argumentos.

Televisa dijo que había vendido su participación accionaria del 40 por ciento en su negocio de conciertos a Live Nation por 5 mil 210 millones de pesos (217.4 millones de dólares) en julio. El acuerdo también incluyó un dividendo de aproximadamente 350 millones de pesos. La venta fue parte del renovado enfoque de Televisa en contenido y distribución.

“Las partes celebraron un acuerdo de suspensión para permitir que ocurran las conversaciones correspondientes”, dijo la compañía. “Televisa se reserva todos sus derechos en relación con dichos argumentos y cualquier acción relacionada, incluyendo el caso de que no se llegue a un acuerdo durante el plazo del acuerdo de suspensión”.

La compañía revisará todas las acciones posibles aplicables bajo los contratos existentes y la ley, dijo.

Las acciones cayeron hasta 3.6 por ciento este miércoles.

OCESA tiene operaciones en México, Centroamérica y Colombia, dijo Televisa en el momento del anuncio de venta. Necesitó aprobaciones regulatorias y la venta de una porción de Corporación Interamericana de Entretenimiento de su participación en OCESA a Live Nation, dijo Televisa.