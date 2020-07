Tec-Check gana su segunda queja colectiva contra Liverpool

La plataforma comparadora de precios Tec-Check ganó su segunda queja colectiva que presentó en favor de 48 consumidores por malas prácticas de la tienda en línea de Liverpool.

A través de su cuenta oficial @teccheckmx, la organización anunció que Profeco les informó que ganaron la segunda queja colectiva contra Liverpool, por lo que 48 consumidores serán compensados con el equivalente a 20 por ciento de su compra.

Tec-Check pidió, durante semanas, a consumidores sumarse a sus quejas por cadenas que no entregaron las compras en la fecha comprometida, no enviaron confirmación de compra e hicieron el cargo a las tarjetas, o que no se les diera seguimiento en servicio al cliente cuando faltó la entrega.

Esta fue la segunda queja colectiva que la plataforma presenta a la Profeco.

La primera se dio a inicio de 2019 contra Liverpool por incumplimiento de entrega y violaciones a la ley de los derechos del consumidor durante la edición del Buen Fin de 2018. Dicha queja colectiva la ganó Tec-Check.