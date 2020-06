Tec-Check alista segunda queja colectiva contra Liverpool, Claro Shop y Sanborns

La plataforma comparadora de precios Tec-Check vuelve a su causa y trabaja en una nueva queja colectiva por malas prácticas de las tiendas en línea de Liverpool, Claro Shop y Sanborns.

En Twitter hizo una invitación a los consumidores con únicamente la confirmación de compra, sin la necesidad de datos personales, y la descripción de su caso.

Las quejas que presentarán ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) incluye que las cadenas no entregaron las compras en la fecha comprometida, no enviaron confirmación de compra pero sí hicieron el cargo a las tarjetas y no brindaron seguimiento en servicio al cliente cuando faltó la entrega.

Refieren que la queja colectiva solicitará a la Profeco que las empresas realicen una entrega inmediata de la compra hecha, o bien, una devolución del pago en el método que se realizó la compra, no en monederos de su conveniencia, además de una compensación equivalente al 20 por ciento del valor de compra, y una sanción económica para las cadenas.

Esta sería la segunda queja colectiva que la plataforma presenta a la Profeco. La primera se realizó a inicios de 2019 contra Liverpool por incumplimiento de entrega y violaciones a la ley de los derechos del consumidor durante la edición del Buen Fin de 2018. Dicha queja colectiva la ganó Tec-Check.

“Lo que logramos es que cada uno de los consumidores negoció una compensación no menor al 20 por ciento del valor de compra, y que esta no fuese condicionada al monedero electrónico de la empresa, sino que cada cliente fue libre de elegir si la quería en su tarjeta, en efectivo, o en algún otro método de pago”, informó en ese entonces Fiorentina García, socia fundadora de Tec-Check.