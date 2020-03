Sportium y Acuática Nelson Vargas 'invitan' a empleados a firmar bajas voluntarias

Los gimnasios Acuática Nelson Vargas y Sportium están invitando a parte de su plantilla a firmar un permiso sin goce de sueldo, o bien una baja voluntaria por la que les ofrecen 900 pesos, esto como medida ante el cierre por tiempo indefinido de sus unidades provocada por la propagación del COVID-19.

Empleados de Sportium compartieron a El Financiero que desde el pasado 20 de marzo a partir de las 11:00 horas, la empresa comenzó a despedir personal en presencia de un abogado, donde se les invitó a firmar una baja voluntaria que les hace acreedores de recibir 900 pesos de liquidación, que incluía los días laborados de marzo.

“Intentaron convencerme diciéndome que no me podía ir con las manos vacías porque la connivencia podía durar dos o tres meses para poder ir a conciliación y arbitraje, y que tardarían mucho en darme resolución. A lo cual contesté que no tenía inconveniente y esperaría sin problema para solucionar ese tema como debe ser”, comentó una de las entrenadoras quien pidió no ser identificada.

Otros empleados comentaron que se les ofreció la posibilidad de ser recontratados una vez terminada la contingencia, esto siempre y cuando firmaran la baja voluntaria.

La cadena de gimnasios informó el pasado jueves que cerrará por tiempo indefinido sus 10 instalaciones para apoyar a reducir la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, se cobrará a los 37 mil usuarios una cuota de ausencia de entre 300 y 400 pesos que dicen servirá para apoyar a sus 480 empleados.

Por otra parte parte, un documento que circula entre empleados de Acuática Nelson señala que se les invita a tomar un permiso sin goce de sueldo que correrá del 20 al 31 de marzo de 2020.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted a efecto de solicitarle se me conceda faltar a mis labores los días correspondientes del 20 de marzo al 31 de marzo 2020, obteniendo de su parte el permiso sin goce de sueldo, en virtud de que tengo compromisos personales que requieren de mi presencia, por lo que ingresaré a prestas mis servicios el próximo día 01 de abril del 2020”, se lee en el escrito.