Sportium cierra sucursales por COVID-19, pero cobrará cuota de asistencia

La cadena de gimnasios Sportium anunció este sábado que cerrará sus 10 sucursales por tiempo indeterminado ante la propagación del COVID-19. No obstante, cobrará a sus usuarios una cuota de asistencia.

“La cuota de ausencia es algo que tenemos desde hace más de 16 años, que aplica en diferentes momentos, y está publicada en los letreros y donde comunicamos nuestras citas vigentes y que cambiamos cada año”, aclaró Enrique Vera del Castillo, director general de Sportium, en entrevista telefónica con El Financiero.

En redes sociales, los usuarios mostraron su inconformidad. De acuerdo con algunos comentarios, la empresa no les entregó su contrato.

“No lo mandan, y tampoco alguno de mis amigos o familiares tiene el suyo. Uno de ellos me comenta que lo ha pedido y no se lo han mandado”, comentó a El Financiero la usuaria Melisa.

Vera del Castillo recalcó que siempre entregan copia del contrato y que incluso la envían por correo electrónico, junto con el reglamento y recomendaciones de uso de instalaciones.

“No es algo que cambiamos por las circunstancias, es algo que está vigente (la cuota de asistencia)”, aclaró el directivo.

Según se observa en el reglamento de la empresa disponible en internet, en el punto 14 del capítulo 'Cuotas' se habla de la cuota de asistencia, pero solo como un trámite que debe realizar el titular y se aplica en un lapso mínimo de un mes que se tendrá de ausencia.

Asimismo, en el punto 15 se indica que Sportium no se hace responsable por situaciones o acontecimientos de fuerza mayor, incluidas las contingencias sanitarias, donde solo aclaran que no hacen devoluciones, compensaciones, reposiciones o bonificación alguna de pagos de mantenimiento, inscripción y servicios.

“Siempre hemos sido respetuosos con la gente que interpone cualquier queja en Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) realmente tenemos una historia bastante limpia. Los usuarios están en todo su derecho como consumidores, y si llegara a haber algún acercamiento de Profeco, por supuesto que lo atendemos de la manera más respetuosa para resolverlo dentro de la ley”, expuso el director.

La compañía, que tiene alrededor de 37 mil usuarios, indicó que la cuota de asistencia rondará entre los 300 y 400 pesos, dependiendo la membresía de la persona, y lo recaudado será para pagar a los 480 empleados del staff que tiene la firma. Asimismo se les compensará en servicios como casilleros, toallas, entrenamiento personalizado o cambiar a 'multiclub'

“Durante la influenza estuvimos cerrados como nueve días solamente en 2009, y aquí estamos previendo, viendo lo que sucede en otros países que esto podría durar entre 60 o 90 días, realmente no lo sabemos, ese es el tema”, concluyó.