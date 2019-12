Solo 2 de cada 10 consumidores leen las etiquetas de los productos: Kantar

Dos de cada 10 consumidores revisan la información de los alimentos que compran, de éstos el 51 por ciento revisa el contenido de azúcar, 45 por ciento las grasas, 42 por ciento las calorías o valor nutrimental, y 37 por ciento los conservadores que tiene el producto, reveló el estudio de Who Cares, Who Does? de Kantar.

“Vemos que la población sí está leyendo la información que viene en los productos que compra y se podría considerar que es una de las formas que utiliza para cuidar su alimentación, ya que al revisar qué nivel de azúcar, grasas y calorías tiene el producto, podrá elegir el que mejor le convenga”, dijo Adrián Ávalos, gerente de estudios especiales de Worldpanel de Kantar México.

El estudio señala que 61 por ciento de los hogares compraron alimentos con poca grasa, 60 por ciento comida con poca azúcar, 46 por ciento productos sin conservadores, colorantes o aditivos; 32 por ciento sin lactosa, y 28 por ciento sin gluten.

En otros temas, el estudio informó que otra de las preocupaciones que tiene la población es reducir el plástico de un solo uso en autoservicios, supermercados.

El 46 por ciento de los consumidores considera que no usar bolsas de plástico para frutas y verduras, es una de las posibles soluciones para enfrentar la norma. Otro 44 por ciento dijo usar menos plástico para emplayar, y 33 por ciento mencionó utilizar plástico reciclable.

Las bolsas de plástico que nos ayudan a llevar el súper de la tienda a la casa están viviendo su último aire: 15 entidades del país ya tienen prohibido su uso, y para 2020 se sumarán Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México.