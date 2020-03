Sólo 16% de las mujeres en México tiene cargos directivos; ellas te dicen cómo lo viven

En México, sólo el 16 por ciento de las mujeres ocupan un puesto directivo, lo que demuestra que, a pesar de los avances de inclusión laboral, la población femenina aún enfrenta el llamado ‘techo de cristal’ en los negocios, de acuerdo con el informe Women in Business 2020 de Grant Thornton.

Esto a pesar de la innegable aportación de las mujeres a la actividad económica, pues de acuerdo con Mara Haddad, presidenta de CFA Society México, tan sólo el paro #UnDíaSinNosotras tendrá un impacto económico estimado en 26 mil millones de pesos.

Algunas directivas entrevistadas por El Financiero destacaron que, para lograr una mayor participación de las mujeres en puestos de liderazgo, las compañías deben implementar estrategias para retener y desarrollar el talento femenino, además de lograr la igualdad de oportunidades, ya que aún existe una brecha de género.

“Nueve de cada 10 (mujeres) reportan que les gustaría ostentar un cargo directivo, pero si les preguntas si creen que lo van a lograr sólo tres de 10 creen que lo van a lograr y creo que el nombre del juego sí tiene que ser el talento y para que haya talento debemos generar que haya piso parejo para prepararnos y ayudar a abrir espacios para que más mujeres puedan prepararse y participar”, dijo Ana López Mestre, directora general de AmCham.

Recorrido hacia la alta dirección

El camino que recorren las mujeres en México para llegar a un puesto de liderazgo en las compañías, es diverso, pero coinciden en que el talento, la preparación, la confianza y la valentía son la clave para lograrlo.

Ana López Mestre, directora de AmCham, explicó que el tema de género no fue un obstáculo para ocupar un lugar de alta dirección, ya que su talento ha sido la punta de lanza de su carrera, aunado a una red de mujeres que le compartieron su experiencia para desarrollarse.

“El género no ha sido una desventaja u obstáculo para mí. A lo largo de mi carrera me he encontrado con mujeres con mucha experiencia y lo que han hecho es compartir su experiencia, ayudarme a crecer; creo que yo puedo ser un ejemplo de una sinergia positiva de lo mucho que sí se puede hacer cuando el nombre del juego es el talento”, explicó Ana López.

Para Julianna Martínez Salazar, directora ejecutiva de la agencia de distribución Grupo Witt que maneja marcas como Volkswagen, Nissan y Renault, llegar a su actual puesto fue muy complicado, ya que tuvo que enfrentar en dos ocasiones que sus compañeros renunciaran al enterarse de su nombramiento como gerente general, además de sufrir acoso por parte de unos de sus jefes, por lo cual se vio obligada a renunciar a su trabajo.

Sin embargo, eso no la detuvo a seguir su carrera en la industria automotriz, pues actualmente dentro de su posición logró hacer que la agencia “VW alles auto” tuviera el primer lugar en la satisfacción del cliente y conformará un equipo de trabajo de alto rendimiento.

“Fue muy complicado, estoy en una industria automotriz liderada por hombres acostumbrados a que los jefes sean hombres y al ver a una mujer en un puesto de directora se preguntan por qué ella, tendrá el carácter, pero yo quiero ser directora general de este grupo y ayudar a las mujeres”, dijo.

En tanto que, Alina Hernández, directora de asuntos corporativos de PepsiCo México, aseguró que la posición que tiene, más que representar dificultades ha sido una manera de potenciar su aporte a sus colaboradoras y a la empresa.

“Muchas veces esta responsabilidad es intimidante, pero la mayor parte del tiempo es más bien inspiradora”, dijo.

En el sector tecnológico, Marcia Asano, Chief Operations Officer de Wavy, empresa especializada en customer experience, explicó que sólo el 19 por ciento de las mujeres en el país tiene un cargo como directiva, por lo que ha tenido que trabajar más para poder crecer profesionalmente, pues inició con el desarrollo de códigos de programación, en cuya profesión sólo trabajan hombres.

Impulsan el talento femenino

Para romper el ‘techo de cristal’, las empresas impulsan iniciativas enfocadas en el desarrollo de sus colaboradoras.

Una de ellos es Executive Women Development Program de AmCham, en donde directivos y directivas comparten su experiencia profesional a sus colaboradoras, mediante mentorías sobre cómo asumir retos particulares de la empresa para posteriormente poder promoverlas dentro de la compañía.

Mientras que en PepsiCo tienen la iniciativa Million Women Mentors, en colaboración con la organización STEM connector, que busca despertar el interés y confianza de las mujeres y niñas para estudiar ciencia, tecnología e ingeniería.