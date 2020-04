IP pide solidaridad entre empresarios ante impacto por COVID-19 tras 'no tener respuesta' del Gobierno

El sector privado en unidad se reunirá el martes de manera virtual a nivel nacional para analizar con qué alternativas cuentan para enfrentar la crisis económica por la emergencia del nuevo coronavirus.

El sector no recibió respuesta por parte del Gobierno federal ante una situación que podría significar la pérdida de hasta 1 millón 200 mil empleos con una contracción del PIB de al menos 7 por ciento, señaló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Al no tener una respuesta, buscaremos alternativas entre las diferentes actividades productivas, veremos cómo podemos encontrar fórmulas de que las cadenas de valor sigan operando, ver qué tipo de apoyos podemos darnos entre los empresarios”, dijo en una conferencia de prensa en la que explicó que se ha hecho una enorme convocatoria para todas las organizaciones empresariales del país en un encuentro virtual con un estimado de mil personas en línea.

Salazar sostuvo que abordarán las "opciones que nos quedan en la mano, que no es más que la solidaridad. Alternativas hasta donde podamos, aun sin la ayuda del gobierno, tratar de proteger de la mejor forma la problemática a la que nos estamos enfrentando”, comentó.

El sector privado considera que el gobierno federal les “cerró la puerta”, aun cuando no han solicitado exenciones de impuestos, sino prórrogas.

“El pedido del sector empresarial son prórrogas, que se dé el tiempo de 90 días para que las empresas no vean presionada esa liquidez. La propuesta de 90 días que hicimos al Ejecutivo es ver qué tipo de herramientas se pueden aplicar para cada mes, de qué manera en el sector empresarial creen que se deben proteger las diferentes industrias”, apuntó el presidente del CCE.

El Consejo Mexicano de Negocios, encabezado por Antonio del Valle Perochena, fue convocado este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador a una comida en la que seguramente hará un nuevo intento en reiterar el objetivo que tiene ese plan emitido por el CCE, la preservación del empleo y de las empresas, dijo Salazar Lomelín.

Las estimaciones del propio organismo empresarial sobre la contracción del PIB y la pérdida de empleos, contrastarían con el planteamiento que hizo el presidente López Obrador el domingo por la tarde sobre la creación de dos millones de empleos en los próximos nueve meses.

“¿Cómo va a crear esos dos millones de empleos en 9 meses y de donde saldrá el dinero? Hasta donde recordamos, no se ha creado una cantidad tan importante y recordar que los empleos los produce el sector privado, no público. El público invierte 1 peso de 9 pesos que invierte el sector privado y ese objetivo luce definitivamente inalcanzable. Ojalá estemos equivocados para que México no pase una transición tan compleja”, apuntó el líder empresarial.

En la reunión virtual del martes entre las organizaciones empresariales presentarán opciones para buscar la solidaridad de cada una de las cadenas de valor del país empezando por el sector exportador, industrial, comercial, sector primario, banqueros; además de fundaciones, contactos, esfuerzos de los propios negocios.

Para el miércoles se planea una reunión virtual con líderes sindicales para que como sectores productivos encuentren otras alternativas.

“No es más que una oferta total y absolutamente clara de cómo el sector empresarial puede unirse e incidir positivamente en el tipo de retos tan importantes que está sufriendo nuestro querido país”, apuntó.