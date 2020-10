Si el Gobierno no da la bienvenida a la inversión, no vamos a invertir, asegura Iberdrola

Mientras el Gobierno de México no permita nuevas inversiones energéticas por su nueva política, Iberdrola no realizará nuevos proyectos e inyecciones de capital en el país, dijo Ignacio Sánchez Galán, presidente de la empresa.

“Si el Gobierno no está dando la bienvenida a la inversión, no vamos a invertir, y creo que estamos en este momento en México, recién estamos completando la inversión que comenzamos hace unos años y no hemos iniciado una nueva, a menos que el Gobierno lo permita. Entonces, si la política es que no les gusta el inversionista extranjero, no se invierte en el país, pero si el Gobierno quiere que se invierta, esperamos un marco razonable necesario como ya lo habíamos tenido hasta ahora e invertiremos”, dijo en conferencia con analistas.

El 15 de mayo de 2019, Iberdrola había anunciado que invertirá en México 5 mil millones de dólares entre 2019 y 2024, resultado de la gestión de la Oficina de Presidencia que encabeza Alfonso Romo.

Sin embargo, este año la publicación de una nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, así como un aumento en los cargos de porteo de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente y un nuevo procedimiento para cálculo de cargos de porteo convencional, empujaron a la empresa a iniciar procesos en contra del Gobierno federal.

“A la fecha, Iberdrola, junto con otras empresas ha presentado amparos en contra. En nuestro caso, nos otorgaron la suspensión definitiva y estamos a la espera de que el juez resuelva. En caso que se conceda el amparo Iberdrola México estaría protegida ante la posible instrumentación de dicha política”, dijo la empresa.

También a mediados de septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que platicó con el director de Iberdrola y le comentó que se ofendieron "muchísimo" cuando se nombró consejero de dicha empresa al exmandatario Felipe Calderón.

"Acaba de estar el director de Iberdrola, hablé con él en muy buenos términos (...) Le dije que nos ofendieron muchísimo cuando nombraron consejero de Iberdrola al expresidente Felipe Calderón, esa es una ofensa para el pueblo de México", comentó el presidente en una de sus conferencia matutinas.

Compra en Estados Unidos a PNM Resoursces por 8300 mdd

La empresa española Iberdrola anunció la adquisición -por medio de su subsidiaria Avangrid- de la firma eléctrica estadounidense PNM Resources, la cual da servicio en Nuevo México y Texas.

En un comunicado, la empresa destacó que es una operación que implica un valor de 8 mil 300 millones de dólares; se trata de una transacción “amistosa, aprobada y recomendada por el consejo de administración de PNM Resources a sus accionistas”.

“La operación es consecuencia de la estrategia que hemos seguido durante más de 20 años, que sea amistosa, centrada en negocios regulados y en energías renovables, en países con buena calificación crediticia y estabilidad jurídica y regulatoria y que ofrecen oportunidades de crecimiento futuro”, dijo Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

La integración en Avangrid dará origen a una de las mayores compañías del sector norteamericano con 10 eléctricas reguladas en 6 estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y tercer operador de renovables de Estados Unidos con una presencia en 24 estados.

La compañía combinada entre Avangrid y PNM contará con activos superior a los 40 mil millones de dólares, tendrá aproximadamente un EBITDA de 2 mil 500 millones y un beneficio neto de 850 millones.

Se espera que la operación cierre en 2021, dependiendo de la decisión de accionistas de PNM y de autoridades regulatorias.

