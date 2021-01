Servicio al auto se 'encarrera': ya aporta 45% de las ventas de los fast food en México

La pandemia del coronavirus trajo consigo largas filas de automóviles en los canales de drive through (o autoservicio) de las cadenas de restaurantes de fast food, que pasó de aportar 16 por ciento de las ventas promedio de firmas como Carl’s Jr, McDonald’s, Burger King y KFC, a 45 por ciento actual.

“Al estar encerrados (los drive thru de los fast food) se convirtieron en el medio de supervivencia, los hábitos cambiaron”, explicó Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac).

A casi un año del arribo de la pandemia COVID-19 a México al menos siete entidades continúan en semáforo rojo, con restricciones en casi todas las actividades, lo que implica reducción en el aforo en restaurantes, además de priorizar el servicio vía delivery y autoservicio.

En la Ciudad de México y el Estado de México las cámaras restauranteras consiguieron poder brindar servicio en mesas al aire libre, sin embargo, se limitó el servicio hasta las 18 horas, y el resto del tiempo pueden ofrecer sólo pedidos para llevar.

Actualmente, en promedio 57 por ciento de las sucursales de las principales cadenas de fast food ofrecen servicio de autoservicio, lo que ha permitido a las empresas sobrevivir, ante la reducción en consumo, producto de la pandemia.

Carl’s Jr, 70% de sus ventas son 'drive thru'

De los 300 restaurantes que tiene Carls’s Jr en México, 270 cuentan con el canal drive thru, el cual pasó de aportar 30 por ciento de los ingresos antes de la pandemia, a 70 por ciento se sus ventas actuales.

“De la noche a la mañana pasó a ser 70 por ciento (de nuestras ventas), tener este canal de servicio y acceso fue vital”, reconoció Julio Sánchez, gerente general de Carl’s Jr para Las Américas.

Relató que incluso hubo franquiciatarios que no soltaron la creatividad, y si no tenían autoservicio o drive thru sacaron una mesa y desde ahí en la avenida le tomaban la orden al comensal.

“Vamos a seguir construyendo en centros comerciales, pero no vamos a dejar segmentos relevantes como drive thru, que ha sido un canal muy noble y que va a seguir con un papel importante”, apuntó Mark Mushkin, vicepresidente de desarrollo y venta de franquicias para la marca.

Para este año, la cadena contempla abrir entre 20 a 25 sucursales en México.

McDonald’s, te lo llevas en menos dos minutos

McDonald’s reportó un alza de 45 por ciento en sus ventas por su canal AutoMac, presente en 180 de sus 390 sucursales en el país, y donde el principal reto ha sido reducir el tiempo de atención.

“AutoMac representa el 35 por ciento de la venta total, y ha tenido crecimientos muy fuertes en el rango del 45 por ciento de lo que era años anteriores, y esto se debe a los cambios de hábito”, relató Félix Ramírez, director de comunicación de Arcos Dorados, operador de McDonald’s para México.

Para evitar despidos, su personal ubicado en sucursales de centros comerciales migró a unidades con drive thru, que pasaron de dar empleo de seis a 13 personas, con lo que lograron reducir la entrega de órdenes a la mitad de tiempo, o sea en dos minutos, en lugar de cuatro.

“Antes por lo menos era el doble, y este es un objetivo que nos hemos puesto toda la corporación en Latinoamérica, hay un concurso interno de la Copa AutoMac, lo ganan los restaurantes que cumplen en la parte de precisión y de tiempo”, reveló Ramírez.

AutoKing llegó a triplicar sus ventas

El año pasado, Autoking, el canal de drive thru de Burger King, aportó 30 por ciento de sus ventas. De las 480 sucursales que tienen en el país, en 180 unidades, es decir el 42 por ciento, tienen este canal para atender pedidos desde el coche, sin bajarse del automóvil.

“Hubo un momento en que incluso, triplicamos las ventas (en drive thru) y ese crecimiento lejos de mantenerse, vamos poquito arriba del volumen que teníamos antes de la pandemia”, declaró Guillermo Hermosillo, director de marketing de Burger King en México.

Para seguir potenciando el canal reveló que desde su aplicación móvil lazan promociones AutoKing los jueves, además de correr programas piloto en entidades donde no tienen el canal de venta en auto.

“Hemos corrido pilotos en esta dirección en varios restaurantes en Mérida al no tener AutoKing incursionamos un modelo en donde llegas al restaurante, te estacionas y te lo llevan, y hacia delante buscaremos tener otros adicionales en las ciudades que haga sentido”, comentó el directivo.

KFC buscará tener hasta dos carriles

Para KFC, también conocido como Kentucky Fried Chicken, la pandemia trajo renovación en equipo y empaques del canal de venta drive thru, a futuro el foco es tener hasta dos carriles. Además, el tiempo de atención se redujo en 80 por ciento a en promedio 2 minutos y medio.

“Tenemos que seguir comunicando que tenemos este canal, que se volvió nuevamente relevante, pensamos que los siguientes restaurantes tengan un área más amplia y diseñada con los avances que hay del drive thru, y a nivel de menú y empaque”, relató Alejandro López, director de marketing de KFC.

De las 431 sucursales que hay en el país, el 52 por ciento cuenta con el servicio drive thru, canal que creció 66 por ciento respecto a años previos.

“Sí implicó una adaptación de esfuerzos publicitarios y operativos, tuvimos que poner más personas, abrir más de una ventana de atención, reforzar el proceso de tiempo y renovar los equipos de audio, porque había diademas que no estaban funcionando a la perfección”, compartió López.

