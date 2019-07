Semovi llama a Mobike y Lime a retirar sus vehículos en máximo tres días

Luego de que las empresas Mobike y Lime no pagaron la contraprestación que acordaron con la Secretaría de Movilidad (Semovi) para obtener el permiso de operación de bicicletas sin anclaje y monopatines, deberán retirarse de la vía pública en máximo tres días después de su notificación.

Así lo informó el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, quien indicó que en caso de Mobike, a partir de este lunes deberá de recoger sus dos mil 400 bicicletas que ya operaban en la ciudad, de lo contrario serán las propias autoridades las que llevarán a cabo esta acción.

En el caso de los motopatines de Lime, este lunes recibirán la notificación y luego de ese procedimiento tendrán aproximadamente tres días más para quitar las unidades.

“El cómputo de días dice que a partir de hoy, pero la Ley de Procedimientos Administrativos nos obliga a que después de que se notifica son tres días después de la notificación que deben retirar”, dijo.

El retiro debe realizarse luego de que en junio pasado Mobike ofreció pagar a Semovi, seis millones 240 mil pesos para obtener el permiso anual de operación de las dos mil 400 unidades con las que pretendía trabajar.

La fecha límite de pago, 26 de junio, pasó y no hubo ninguna contribución, por lo que Mobike pidió una extensión de tiempo hasta el 1 de julio; no obstante no la cuota no se realizó.

Lime debía pagar 12 millones 600 mil pesos por los mil 750 monopatines que pretendía poner en circulación, y tampoco efectuó el pago.

“Ellos hicieron sus ofertas y son las que al final no están pagando, eran las ganadoras, digámoslo así, por lo tanto está previsto en el procedimiento que si no pagan, se repite el procedimiento y por lo tanto la contraprestación que se pague será aquella la que oferten las empresas que soliciten los permisos en esa reposición del procedimiento”, agregó.