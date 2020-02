Sector telecom espera que IFT multe a Telmex por incumplir medidas asimétricas

Los afiliados a la Canieti, Telefónica, AT&T, Megacable, entre otros, esperan que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) también sancione a Telmex, luego de amonestar a Telnor por incumplir la efectividad de las medidas asimétricas que tienen impuestas.

Mónica Aspe, vicepresidenta de AT&T y representante de la fracción 10 de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), dijo este jueves que fue acertada la decisión del IFT al sancionar a Telnor por el incumplimiento de las medidas preponderancias en específico la obligación de cargar al menos el 60 por ciento de la información de su infraestructura al sistema electrónico de gestión el llamado SEG, por lo que estiman que Telmex también sea amonestada.

“Esta sanción formaliza lo que las empresas afiliadas a la Cámara venimos diciendo durante varios años, que no solamente no hay acceso sino que no hay una visibilidad completa de la infraestructura”, señaló Aspe.

En días pasados, el IFT informó que multó a Telnor, filial de América Móvil, con mil 311.8 millones de pesos por el incumplimiento a la disponibilidad de información de cierta infraestructura pasiva.

Sobre el tema de la separación funcional entre Telmex-Telnor, lamentaron la decisión del IFT de aceptar la figura de prestación de servicios en vez de exigir la sustitución patronal, ya que reducirá la independencia entre las empresas mayoristas y minoristas necesaria para la escisión.

Ante esto, pidieron la creación de un representante de la industria para que participe de manera puntual y permanente en el proceso de la separación funcional tal como lo establecen los estatutos sociales empresas mayoristas aprobadas por el IFT desde el 2017.

Por otra parte, Gonzalo Martínez, director regulatorio de Grupo Televisa y miembro de la Canieti, apuntó que el sistema electrónico de gestión es la herramienta para el acceso a la infraestructura del Agente Económico Preponderante (AEP) América Móvil, ya que con él los demás operadores pueden tener acceso a información de la infraestructura de AMX, pero no hay dicha información.