Se venció contrato de suministro de gas con Etileno XXI: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este miércoles que el contrato para suministro de gas natural a Etileno XXI, o Braskem, filial de Odebrecht, terminó.

"Me informaron hoy en la mañana que habían notificado a la empresa, porque no se está corrigiendo el contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de Calderón, que es contrario a la Hacienda Pública, es un contrato con Odebrecht, empresa famosa por las extorsiones y la corrupción. Ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato, no se interrumpió, sino llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar", explicó.

En este sentido, no se incumple con la responsabilidad sino que simplemente termina el contrato.

"Porque además hay denuncia de corrupción en contra de esta empresa y no han querido llegar a un acuerdo, quieren que se les siga vendiendo el gas, el etano, al 25 por ciento de su costo en el mercado, y que Pemex y la Hacienda Pública, el pueblo, le subsidie el 75 por ciento del costo del gas", apuntó.

Ya no se puede continuar con este tipo de contratos, pues esto convertiría a su Gobierno en cómplice de la corrupción.

