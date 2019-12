Santander 'vuelve a casa' comprando (otra vez) su sede mundial

Banco Santander va a volver a comprar su sede mundial, 11 años después de vender el amplio complejo fuera de Madrid a un grupo de inversores.

El mayor banco de España finalizó la adquisición de la propiedad, conocida como Santander Financial City, de sus propietarios anteriores, que estaban en proceso de liquidación, según dos personas familiarizadas con el asunto que pidieron que no se revelara su identidad.

La firma formaliza un acuerdo ratificado por un juez de Madrid en octubre.

Santander vendió sus oficinas en la ciudad de Boadilla del Monte en 2008 a Marme Inversiones, un vehículo para fines especiales, por mil 900 millones de euros (2 mil 100 millones de dólares). Marme era propiedad de Derek Quinlan y Glenn Maud, inversores inmobiliarios que compraron la sede de Citigroup en Londres en 2007 y posteriormente la vendieron a AGC Equity Partners en 2013.

Un representante de Santander rehusó comentar sobre la transacción. Funcionarios de Lexaudit, que gestiona la liquidación de Marme, declinaron hacer comentarios.

Marme solicitó la protección frente a acreedores en 2014 tras el incumplimiento del pago de un préstamo preferente de mil 580 millones de euros que obtuvo de Royal Bank of Scotland para comprar la propiedad.

En 2018, el tribunal mercantil de Madrid encargado de la liquidación de Marme sacó a subasta el complejo.