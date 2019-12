Salida de Walmart deja 'tablas' a las ventas del Buen Fin

La novena edición del Buen Fin reportó ventas por 117 mil 900 millones de pesos, un incremento del 4.9 por ciento anual, quedando en línea con el pronóstico del 5 por ciento que se tenía, informó este miércoles Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio para la Secretaría de Economía.

“Este año hubo un actor muy relevante, que tiene alrededor del 30 por ciento de las ventas totales de las tiendas, que se salió del programa, que es Walmart, y que inició desde dos días antes las ventas, y no está considerado. De manera general el programa rebasó sus expectativas”, dijo en entrevista José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

La cifra de los 117 mil 900 millones de pesos está por debajo de los 118 mil millones de pesos que esperaba Concanaco-Servytur, y los 120 mil millones de pesos que manejó Secretaría de Economía.

En el resultado final de las ventas aclaran que no integran a Walmart, quien a inicios de este 2019 se salió de todas las cámaras y asociaciones empresariales, como parte de su estrategia comercial realizó su propia campaña ‘Fin Irresistible’ con un par de días extras previo al Buen Fin. Como resultado, las ventas en noviembre de la minorista sumaron 50 mil 315 millones de pesos, un incremento anual del 8.4 por ciento a tiendas totales, y 6.9 por ciento a comparables.

"Este número refleja sin duda un dinamismo importante de las ventas nacionales, pero también es preciso decir que la metodología en esta ocasión tiene una limitante, relacionada con que un participante de la vida comercial de México con gran envergadura, no se sumó durante 2019”, declaró en conferencia Acevedo.

López Campos adelantó a El Financiero que para la edición 2020 del Buen Fin se implementará una nueva metodología que pueda reflejar los número absolutos, es decir, poder integrar las ventas con vales, automóviles, vivienda, entre otras.

“La metodología tradicional no contempla a los nuevos participantes, ni formas de pago, como hipotecas, créditos de vehículos, pagos con vales. En 2020 haremos todos los ajustes y seguramente tendemos mejores números y una mayor participación de los sectores productivos”, expuso en exclusiva López Campos.

Agregó que el próximo año también se tiene en mente una campaña para que los jugadores cumplan con los tiempos del programa, en dicho esfuerzo no se tiene contemplado la firma de alguna cláusula y será con base a la integridad empresarial.

Profeco analiza queja colectiva contra Walmart

Debido a que Walmart no participó en el Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analiza implementar una queja colectiva contra la cadena retail.

"De no lograr porcentajes de conciliación satisfactorios, o bien, si no se cumple con la entrega del artículo y no se compensa a los consumidores con el mínimo establecido de ley, que es el 20 por ciento del del valor del precio pagado, la Profeco explorará medidas adicionales para la protección de los derechos de los consumidores, como es la queja grupal y la acción colectiva", lanzó Surit Romero Domínguez, subprocuradora de Servicios de la instancia.

Durante la novena edición del Buen Fin la Profeco recibió 661 reclamaciones, encabezadas por Walmart, Liverpool, Soriana y Elektra.

Walmart acaparó las quejas con el 28 por ciento del total, seguido por Liverpool con 7 por ciento, Soriana con 6 por ciento, y Elektra con 5 por ciento.

Con información de Leticia Hernández