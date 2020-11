Ricardo Salinas revela que tiene 10% de cartera líquida en bitcóin

Ricardo Salinas Pliego, la tercera persona más rica de México, dijo en una publicación en Twitter que invirtió una parte de sus activos líquidos en la criptomoneda más grande del mundo.

“Muchas personas me preguntan si tengo bitcoines”, dijo el martes Salinas, quien tiene una fortuna de 11 mil 800 millones de dólares a través de sus participaciones en negocios minoristas, bancarios y de medios de comunicación, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. “Sí. Tengo el 10 por ciento de mi cartera líquida invertida”.

Hoy les recomiendo EL PATRÓN BITCOIN, este libro es el mejor y más importante para entender #Bitcoin.



El Bitcoin protege al ciudadano de la expropiación gubernamental.



Muchas personas me preguntan si tengo bitcoins, SÍ. Tengo el 10% de mi portafolio líquido invertido en el ???????? pic.twitter.com/6LtFVCXvuA — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 17, 2020

El bitcóin se está acercando a niveles récord este año, en parte debido a los temores de que la flexibilización de los principales bancos centrales y el estímulo fiscal debilitarán las monedas.

El activo digital subió este miércoles por tercera sesión, superando a la mayoría de sus rivales para rebasar los 18 mil dólares. Su desempeño ha atraído a algunos grandes administradores de fondos de Wall Street, incluidos Fidelity Investments, que lanzó un fondo de bitcóin durante el verano, y al macroinversor Paul Tudor Jones.

El martes, en una serie de tuits, Ray Dalio, fundador de un fondo de cobertura, cuestionó la utilidad de la criptomoneda como una forma de mantener la riqueza, pero agregó: “Puede que haya algo que no sepa del bitcóin, así que me encantaría que me corrijan”.

Un portavoz de Salinas no respondió de inmediato a un correo electrónico y a una llamada telefónica en busca de comentarios.

Salinas, de 65 años, quien contrajo COVID-19 el mes pasado, dijo en un tuit posterior, que invirtió por primera vez en bitcoines hace cuatro años, y agregó que mantiene el saldo de su cartera líquida en mineras de metales preciosos. Salinas y su familia han ganado más de 500 millones de dólares a través de dividendos de sus participaciones en empresas cotizadas en bolsa en las últimas dos décadas, según el índice de riqueza de Bloomberg.

También te puede interesar:

Al bitcoin nada lo detiene: alcanza los 18 mil dólares