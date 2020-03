Revocan a la IP amparo contra norma de etiquetado

El Poder Judicial revocó por unanimidad el amparo interpuesto por la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) contra la NOM-051 a la Ley General de Salud, en la cual se aprobó un nuevo etiquetado de advertencia para alimentos y bebidas.

“El 21 Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa revocó por unanimidad hace unos minutos la suspensión dictada en favor de Concamin contra la NOM-051”, comunicó en su cuenta de Twitter Alfonso Guati, director general de Normas de la Secretaría de Economía.

El pasado 10 de febrero, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en conjunto con su organismo miembro la Concamin, impuso un amparo en el Poder Judicial en el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, misma que otorgó el 26 de febrero la suspensión provisional de la NOM-051, pues señalaban que hay duda en la transparencia y legalidad en el proceso de discusión y aprobación de la norma.

“Respetamos la decisión del Tribunal; sin embargo, reiteramos que seguiremos haciendo uso de todos los recursos legales a nuestro alcance para hacer valer los derechos a la información y la salud de los mexicanos”, emitió en un comunicado la CCE tras ser dada a conocer la revocación a su amparo.

Alegan que el sector privado mexicano ha manifestado su inconformidad en el proceso de creación, consulta pública y revisión de la norma, ya que no fueron consideradas las recomendaciones basadas en evidencia técnica-científica, y no contempla la diversidad de la industria de alimentos y bebidas, además de no considerar que el problema de sobrepeso y obesidad es multifactorial.

En tanto, la asociación civil Alianza por la Salud Alimentaria reveló que los empresarios estuvieron a favor del 98 por ciento de los numerales discutidos para la NOM, solo estando en descontento en los mínimos para aplicar los sellos de alerta de azúcar o grasa.

"El 98 por ciento de los numerales tocados en la Norma tuvo consensos, esto quiere decir que hubo un diálogo, participación y escucha, porque había muchos puntos con controversia. El único punto en que no se logró un consenso fue a partir de qué punto de corte se pondría una advertencia y fueron los puntos de corte de la OPS (Organización Panamericana de la Salud)”, dijo en días pasados Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria en El Poder del Consumidor.

De acuerdo con las modificaciones a la NOM-051 de la Ley General de Salud, los productos con alto contenido de azúcar, grasas trans, grasas saturadas y sodio, portarán un máximo de tres sellos de advertencia en forma octagonal de color negro; además, leyendas para advertir la presencia de cafeína y edulcorantes como ingredientes no recomendables para menores, y se condicionará el uso de personajes y dibujos dirigidos a la infancia, en los productos con sellos, acorde con las recomendaciones de UNICEF y otros organismos internacionales.