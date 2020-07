Retirarán puestos de ‘garnacha’ ambulante que no inviten a 'Susana Distancia'

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco CdMx) anunció que se retirarán los puestos de ambulantes que no mantengan sana distancia entre sus comensales.

“Esto va a ser sin excusas ni pretextos, tienen que cumplir con las medidas sanitarias, estos ambulantes dependen directamente de las alcaldías no del Gobierno Federal, sin embargo, nosotros estamos acompañando a las alcaldías en un plan de reordenamiento de la vía pública y plan de retiro de ambulantes que no le pidan a sus comensales la sana distancia”, indicó Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la capital.

Detalló que a partir de las 18:00 horas se precederá con el retiro en caso de que no estén cumpliendo con las medidas sanitarias.

“No es ni siquiera la hora de la comida en zonas donde hay oficinas porque ahorita las oficinas prácticamente no están funcionando o funcionen en una mínima capacidad. Entonces de las 6 en adelante en zonas populares es donde estamos ocupando para el retiro de ambulantes que no estén aplicando la sana distancia y sanciones al retiro, ahí no va haber excusas y es lo que le estamos pidiendo las alcaldías”, pronunció Akabani.

Asimismo, informó que se analizan desregulaciones administrativas para apoyar a los restauranteros y diversos comercios mercantiles para que retomen sus actividades en la nueva normalidad.

“Hay un elemento que es fundamental para impulsar la reactivación económica de la ciudad que es una desregulación administrativa, sobre todo en materia de uso de suelo para que los restaurantes y todos los establecimientos mercantiles de la ciudad tengan una resolución rápida en sus trámites y esto lo vamos a llevar desde la Secretaría”, dijo en conferencia Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la capital.

Detalló que la desregulación que analizan incluye eliminar requisitos provisionales que no son esenciales, evitar duplicidad de trámites en diferentes instancias de Gobierno, incorporar medidas claras para que las empresas cumplan con las disposiciones sanitarias, y cancelar algunas revalidaciones, que se hagan posterior a la pandemia, sobre todo de uso de suelo y de licencia de funcionamiento.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en el sector laboran 2 millones de personas en más de 600 mil unidades económicas que atienden especialmente al 30 por ciento de los mexicanos que tienen necesidad de comer fuera de casa.

“Estuvimos cerrados más de 100 días y el regreso no ha sido fácil, pensamos que perderemos alrededor del 15 por ciento de los empleos que genera este gremio en el país, y un número similar a locales que se dedican a la venta de alientos y bebidas”, expresó Fernando Fernández, presidente de la Canirac.