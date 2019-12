Requisitos de la CFE para proyectos energéticos mexicanos son inalcanzables: Rengen

Los contratos de obra pública licitados a privados por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen requisitos inalcanzables para contratistas mexicanos, ocasionando la exclusión en proyectos de la empresa productiva estatal, dijo este miércoles Oscar Scolari, fundador y CEO de la firma energética Rengen.

El empresario comentó, en conferencia de prensa, que dichas peticiones van desde la exigencia de un alto financiamiento, al que pocas compañías pueden acceder hasta términos en el convenio que hacen imposible que acepten la realización de una obra.

"Los requisitos que pone la administración de CFE se volvieron hasta cierto punto inalcanzables, porque para el proyecto (generación eléctrica) de San Luis, además de que cuesta un dineral para armar tu oferta.

Te están pidiendo 10 millones de dólares en efectivo, que esto es en una carta de crédito, que para efectos de contratistas mexicanos es un depósito en efectivo, porque no hay banco que no te dé una carta de crédito si no le depositas. Tenemos que poner de nuestra bolsa", comentó Scolari.

Puso como ejemplo que si el proyecto vale 700 millones de dólares, piden 20 por ciento del capital.

"Otra vez otro depósito en efectivo, y finalmente, con vicios ocultos, en otro año poner un 10 por ciento adicional, lo cual se vuelve un requisito financiero importantísimo que difícilmente pueden cumplir las empresas mexicanas" desglosó.

Remarcó que la CFE no puede volverse tan 'dura y rígida', pues hacen a un lado a la empresa mexicana.

"La CFE dice en su contrato que pueden cancelarte cuando ellos quieran, por la razón que ellos quieran, y sin ir a ningún de institución, eso ya lo vuelve imposible", remarcó el CEO de Rengen.

Apuntó que las grandes empresas extranjeras, ya sea de China o que tienen acceso a economías de gran escala, pueden acceder a este tipo de proyectos porque cuentan con el capital.

"Solo por eso nos hacen asociar con empresas del extranjero, no hay de otra", finalizó.