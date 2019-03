Reglamento de Semovi divide opiniones entre empresas de bicis y scooters de la CDMX

Los lineamientos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para la Operación de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable de la capital generaron opiniones encontradas en operadores como Mobike, Lime y Dezba.

El reglamento bajo el que operarán las bicis y monopatines o scooters que circulan en la Ciudad de México (CDMX) fue publicado el martes, luego de 45 días en que los operadores circularon bajo un permiso temporal. Ahora, la autoridad permite operar en un área más amplia, con más unidades en circulación y en un horario más amplio.

La Semovi señaló que, si bien se redujo el número de vehículos en la fase temporal, no redujo el número de viajes, por lo que se pudo satisfacer la demanda sin saturar el espacio público de bicis sin anclaje y scooters.

Ante este escenario, decidió ampliar a mil 483 bicis y 856 scooters eléctricos por empresas, de las mil 100 y 500 unidades, respectivamente, que se permitió durante los 45 días temporales.

Al respecto, Mobike, que opera bicis color naranja, considera que la autoridad no hizo mucho caso a las recomendaciones de los operadores pues, en su opinión, el número de unidades permitidas aún resulta insuficiente.

“Estos lineamientos no están tomando en cuenta las necesidades de los usuarios, pues impacta negativamente la decisión de no aumentar el número de bicicletas y desincentiva la inversión, ya que no es un negocio sostenible”, comentó a El Financiero René Ojeda, general manager de Mobike México.

Por su parte Lime, que opera monopatines, consideró que, si bien los lineamientos son un avance que van en ‘la dirección correcta’, también que deben tomarse en cuenta otras áreas de la CDMX con alternativas de movilidad, más allá del perímetro permitido.

“Consideramos relevante continuar analizando las ventajas que los patines, bicicletas u otro tipo de transporte individual sin anclaje generan en la capital con objeto de llegar a cada una de las alcaldías de la Ciudad”, aseveró la firma.

Por su parte Dezba, de bicis eléctricas, calificó como ‘muy positivas’ las medidas de Semovi, al tiempo que aseguró que seguirá trabajando de cerca con la autoridad para potencializar el uso de vehículos sustentables.

En tanto, firmas como Grin y VBike prefirieron no omitir comentarios al respecto hasta que terminen de analizar las nuevas reglas.