Recursos para promover México 'ya se los llevó el Tren Maya': director de Diplomacia Turística

Los recursos que hasta el año pasado se destinaron para promocionar al país, unos 4 mil millones de pesos, ya fueron canalizados para el fondeo del Tren Maya.

"Ya hice la solicitud de recursos para la operación de la Secretaría Técnica del Consejo de Diplomacia Turística, estoy pidiendo recursos. Pero no van a salir del gobierno federal, todo se fue al Tren Maya", reveló Ignacio Cabrera Fernández, director general del Programa de Diplomacia Turística de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Los recursos para la promoción del país en el extranjero provenían del 'Derecho de No Residente', un cobro a los viajeros extranjeros que arriban al país.

Sin embargo, ahora este fondo financiará el 10 por ciento de los 144 mil 500 millones de pesos que se prevé cueste el proyecto ferroviario en el sureste del país.

Cabrera agregó que es responsabilidad de los empresarios y del gobierno cooperar para obtener recursos para impulsar la marca México en el extranjero.

No obstante, la medida no ha sido bien recibida por los empresarios turísticos, quienes advierten que sin dinero no podrán impulsarse los polos turísticos nacionales.

"Es una pena que el 100 por ciento de los recursos del DNR se vaya al Tren Maya, necesitamos una parte para la promoción", refirió Alejandro Zozaya, director general de Apple Leisure.