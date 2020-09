Recuperación de turismo, difícil sin ayuda: WTTC

México está en desventaja competitiva en materia turística con respecto a otras naciones como Jamaica, Indonesia y República Dominicana, entre otras, las cuales impulsan una reactivación del sector de forma coordinada con apoyos necesarios para los empleados y empresas de la llamada ‘industria sin chimeneas’.

Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), lamentó que no se tenga en el país un esfuerzo como destino, sino apoyos de los gobiernos locales en donde la actividad juega un papel fundamental en la economía.

“México no está en el top diez de las mejores prácticas de ayuda al turismo. Aquí no estoy hablando de apoyo a empresarios, sino del apoyo a todos los millones de trabajadores que dependen del sector, México no está liderando en cuanto apoyo al sector”, refirió Guevara en entrevista con El Financiero.

El gobierno mexicano ha descartado toda ayuda directa a las grandes empresas de todos los sectores, incluido el turismo, una de las actividades con mayor impacto durante la crisis sanitaria.

En contraparte, la presidenta del WTTC reconoció que los gobiernos de Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco y Querétaro impulsan medidas de ayuda al sector, esto como parte de la estrategia para paliar los efectos de la crisis por Covid-19 que inició como un problema sanitario, para luego convertirse en un problema económico-social.

“Al final del día vamos a salir adelante y fortalecidos, la pregunta es saber cuánto tiempo vamos a tardar. Desafortunadamente, México está en una desventaja competitiva”, reiteró Guevara.

De acuerdo con información del WTTC, en el peor escenario se registraría un golpe de 128 mil millones de dólares en actividades relacionadas con la industria turística debido a la pandemia al final del año.