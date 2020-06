Queja colectiva de Tec-Check contra Liverpool, Claro Shop y Sanborns suma más de 100 casos

La plataforma comparadora de precios Tec-Check consiguió documentar 102 casos, por un valor de 732 mil pesos, para la queja colectiva contra Liverpool, Claro Shop y Sanborns que presentó ante la Procuraduría Federal con Consumidor (Profeco) acusando violaciones e incumplimiento a consumidores de comercio electrónico.

“Recibimos más de mil 800 correos, de los cuales 350 contaban con documentación del caso pero sin la carta poder o FIEL, un requisito que nos pide Profeco, al final logramos documentar completamente 102, casi un 30 por ciento”, dijo en conferencia Fiorentina García, socia fundadora de la plataforma.

De las quejas documentadas 48 son contra Liverpool, 32 contra Claro Shop y 22 contra Sanborns.

La principal causa fue por retraso de entrega con el 41 por ciento, seguido por 32.4 por ciento que no respetaron las promociones de meses sin intereses o que se hizo la retención del pago pero nunca recibieron una orden de compra, el 15.7 por ciento porque no les fue notificada la cancelación de la compra ni reembolsado por esta, y 10.8 por productos que llegaron rotos o que no fue lo que el consumidor pidió.

En la conferencia resaltó el caso de Jorge Salguero, quien compró un Samsung Note pero recibió una cerradura, esto fue en un punto de entrega de DHL.

“Es imposible comunicarse con la tienda, mi compra fue un celular, y recibí una cerradura, es irreal, fue un centro DHL, yo estaba temblando. Aquí quizás quiero aclarar que fue un robo por parte de DHL porque sí hubo muchas irregularidades, pero se excusan que no pueden hacer nada hasta que Liverpool haga la denuncia. En la última vez que mandé datos por WhatsApp me dijeron que lo estaban procesando”, relató Salguero.

La queja colectiva solicitará a la Profeco que las empresas realicen una entrega inmediata de la compra hecha, o bien, una devolución del pago en el método que se realizó la compra, no en monederos de conveniencia para la empresa, además de una compensación equivalente al 20 por ciento del valor de compra, y una sanción económica para las cadenas.

“Sí son tiempos excepcionales para el comercio electrónico por la pandemia, pero eso no es una excusa para no tener sus sistemas de logística y venta bien preparados, porque hay quienes sí lo hacen bien”, destacó Maximilian Murck, socio fundador de Tec-Check.

Destacaron el caso de Amazon y Mercado Libre, quienes al momento de la compra solo verifican que la cuenta tenga el capital pero no hacen la retención hasta que se está enviando el producto.

La queja colectiva tiene tres objetivos, crear una canal de comunicación más eficiente con Profeco, hacer presión para que se abra una investigación sobre las malas prácticas de estas tiendas, y el tercero es mejorar la protección de consumo en línea.

Esta sería la segunda queja colectiva que la plataforma presenta a la Profeco, la primera se dio a inicio de 2019 contra Liverpool por incumplimiento de entrega y violaciones a la ley de los derechos del consumidor durante la edición del Buen Fin de 2018. Dicha queja colectiva la ganó Tec-Check en un lapso de 30 días.

Murck adelantó que buscan en la plataforma poder hacer la recolección de casos más sencilla y cabildear en la Cámara de Diputados el hacer cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor.