Que vengan los estadounidenses que más gastan en turismo, clave para 'revivir' el sector en México

La industria del turismo en México está frente a una gran oportunidad de recuperar su participación de mercado, y la clave para lograrlo es enfocarse, no solo en la cantidad, sino en que 'vengan los estadounidenses que queremos que vengan'.

Así lo aseguró Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de turismo de Los Cabos (Fiturca), durante el foro Global Travel: retos sin precedente, y puntualizó, además, que la industria turística en México lleva muchos años trabajando en la calidad, experiencia, la biodiversidad de propuestas, y ahora, en el trabajo necesario para ofrecer seguridad sanitaria ante la pandemia de COVID-19.

"Me concentraría, no solamente en la cantidad, es decir, el volumen, creo que un elemento ahora más importante es que vengan los estadounidenses que queremos que vengan, aquellos que están buscando gastar en experiencias sofisticadas y que puedan incrementar la derrama promedio de los visitantes al país. Esa me parece que es la clave más importante", aseguró Esponda.

En el caso de Los Cabos -explicó- desde que se reabrió en junio las llegadas internacionales están creciendo a tasas de 70 por ciento contra lo que llegó en el mismo mes del año anterior.

"Esto quiere decir que se recuperó el mercado de manera inmediata en el segmento de altos ingresos y todavía se creció en un 70 por ciento más", señaló.

El empresario destacó que el sector debe buscar ofrecer valor y no abaratar el destino, ni las experiencias turísticas "que nosotros ofrecemos y que son únicas y sofisticadas.

"Estamos ante una gran oportunidad definitiva de recomponer la participación del mercado en Estados Unidos, que es el país que mas viaja internacionalmente, y sobre todo en encontrar y revalorizar el gasto promedio que estos estadounidenses están realizando en el país ", remarcó.

