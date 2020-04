¿Qué requiere México para impulsar la industria de la cannabis?

A inicios de marzo, el Senado de la República dio 'luz verde' a la regulación de la cannabis con fines lúdicos. Sin embargo, ¿qué oportunidades tiene el país para impulsar una industria en este rubro?

“Creemos que es importante que se tome en cuenta que a nivel mundial se está invirtiendo mucho en el desarrollo de la ciencia y tecnología en este ámbito. Para ser competitivos a nivel internacional, es necesario invertir para estar a la altura de las grandes compañías”, explica Jorge Carpinteyro, director de Consultoría de ClarkeModet México, en entrevista para El Financiero.

La firma, que realizó un estudio de inteligencia tecnológica aplicada en la mariguana y sus usos, muestra que México está dentro de los 20 países que más patentes concedidas tiene sobre este rubro (12) , pero aún está lejos de alcanzar a países como China (582) o Estados Unidos (668), quienes encabezan el listado.

“Estamos en una situación de abrir mercado; México está dentro de una situación altamente competida. Si no se invierte mucho más en ello, empresas internacionales y no locales actuarán, y no las compañías mexicanas”, señala.

En el análisis, ClarkeModet se enfocó en el estudio medicinal de cannabis sativa, lo que arrojó 3 mil 467 familias de patentes, que representan 10 mil 24 publicaciones.

“Todas esas familias están basadas en aplicaciones médicas; es algo muy alargado. Son diferentes rubros; muy diverso y muy interesante. Hay una gran gama de temas, que son desde aplicaciones musculares, enfocadas en el dolor o psicológicas”, destaca Carpinteyro.

El director de Consultoría de la compañía indicó que esa es la razón por la que se deben ver las aplicaciones más allá de lo que se discute por parte de los actores políticos: observar en el sector industrial cuáles y de qué maneras se puede innovar.

Respecto al ámbito legislativo, el dictamen aprobado por las comisiones del Senado espera su validación, la cual deberá ser antes del próximo 30 de abril, que es cuando vence la fecha de 'prórroga única' otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se expida el marco legal para la venta y consumo del cannabis.

La iniciativa plantea crear el Instituto Mexicano del Cannabis, un órgano que apoyará a las autoridades de Salud en el control de tareas como almacenamiento, aprovechamiento, comercialización, consumo, cultivo, entre otras del producto.