Reapertura de la industria automotriz a nivel nacional se retrasaría por 'luz roja' en Puebla

La decisión del Gobierno de Puebla de evitar que las empresas del sector automotriz en su entidad reinicien sus actividades conforme a lo programado por el Gobierno federal llevaría a retrasar los planes de reapertura de la industria a nivel nacional, consideran expertos.

En el estado se ubican alrededor de 90 empresas fabricantes de autopartes de primer nivel, donde destacan firmas como Rassini, Magna Autotek, Federal Mogul, Faurecia, PMP, Fujikura, entre otros, los cuales junto con las firmas armadoras representan más de 97 mil puestos de trabajo; es decir, 10 por ciento del empleo automotriz en México.

“No considero que pueda frenar a toda la industria pero si atrasar su reapertura. Los proveedores instalados en Puebla atienden principalmente a Volkswagen y Audi, pero algunos atienden otras empresas del país, eso es un riesgo”, dijo Brais Alvarez Gallardo, Automotive Account Manager de J.D. Power de México.

Un ejemplo de empresa relevante es Rassini, la cual no solo hace discos de freno para las marcas alemanas, sino también para automotrices americanas como Ford y General Motors. Otro caso es Faurecia, la cual produce piezas para el interior de los autos usados por distintas marcas.

Información de la Secretaría de Economía muestra que entre 2015 y 2019, la industria de autopartes invirtió en Puebla cerca de 500 millones de dólares, 24 por ciento mayor a lo inyectando entre 2010 a 2014.

“Algunas podrán reemplazar lo que se hace en Puebla con otra planta que tienen en el país u otro proveedor con capacidad en México; el problema sería que decidieran buscar en otra nación, se perdería ese contrato”, destacó Brais Alvarez.

Eduardo Solís, consultor internacional en comercio exterior y consejero de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que esto también afectará armadoras en Estados Unidos y Canadá, por lo cual las empresas analizan las opciones legales como ampararse ante lo decretado por el estado.

“Con esta decisión la cadena de proveedores se ve afectada, no solo en México, sino también del extranjero, porque hay mucho que se exporta desde Puebla a Norteamérica. Porque no solo hay proveedores de primer nivel, sino también productores de insumos para hacer autopartes (…) ojala que se resuelva en el diálogo y no vía legal”, comentó.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) destacó que a lo largo de las semanas de la emergencia sanitaria, la industria y todos los que forman parte de la cadena productiva como personal de plantas, administración, distribuidores, autopartes, entre otros, son respetuosos y conscientes que la prioridad absoluta es proteger la salud.

“En ese sentido, la industria se compromete en Puebla a tomar las precauciones fundamentales para mitigar los efectos de la pandemia con los más altos y estrictos controles sanitarios y aplicando las recomendaciones de las autoridades correspondientes”, dijo la asociación.

Volkswagen, atenta a opciones legales para reabrir operación en Puebla

La automotriz alemana anunció que permanecerá atenta a las opciones que conforme a Derecho le permitan llevar a cabo sus actividades ante la negativa del Gobierno del Estado de Puebla por permitirles retomar sus operaciones de manufactura el 1 de junio.

En un comunicado, la empresa dijo que también estarán considerando las difíciles situaciones que enfrentan su cadena de suministro y los clientes de diversos componentes y productos tanto en México como en el extranjero.

“Hoy día no se dan las condiciones para emitir pronunciamientos sobre temas relacionados con nuestras operaciones, por lo que éstos no serán generados por Volkswagen de México hasta que el desarrollo de la situación y las circunstancias lo ameriten y el decreto emitido por el estado de Puebla deje de tener efectos”, dijo la firma.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo en conferencia que no está abierto a negociar con la industria automotriz de la entidad para permitirles operar el próximo 1 de junio, conforme a lo permitido por el Gobierno federal.

Incluso publicó en el Diario Oficial del estado un decreto para detener cualquier manufactura del sector en Puebla ante el temor que se genere un rebrote de coronavirus COVID-19.