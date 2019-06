Propuesta de CAMe para otorgar hologramas a los autos nuevos contraviene normas federales: AMIA

La propuesta de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para la emisión de hologramas para los autos nuevos contraviene las normas federales 167 y 042 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

"Los autos nuevos apenas representan 1 por ciento de las emisiones contaminantes que realiza el parque vehicular, se requiere trabajar en políticas que impulsen la renovación del parque existente y no afectar a los autos nuevos que llegan con nuevas tecnologías", indicó en conferencia de prensa.

A inicios de junio, la CAMe propuso otorgar el holograma '00' solo a las unidades nuevas con rendimientos iguales o mayores a 15 kilómetros por litro de gasolina y cumplimiento de estándar 'C' de la NOM-042-SEMARNAT-2003. Así como contar con una etiqueta del rendimiento de combustible.

"En la norma 042 dice que todos deben ser mínimo categoría 'B', solo algunos modelos son 'C', porque no hay disponibilidad de combustibles de Ultra Bajo Azufre en todo el territorio nacional; sin esta gasolina no se puede traer este tipo de autos", destacó.

Remarcó que la falta de gasolina de Ultra Bajo Azufre es un problema que no se ha cambiado en los últimos 10 años, y esto es principalmente por Pemex, pues las nuevas marcas si cumplen con esta obligación.

También señala que las propuestas de la CAMe van contra la Norma 167 que libera de verificación a todos los autos nuevos por los primeros dos años, pues ahora tendrían que verificar.