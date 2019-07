Promoción turística a cargo de diplomáticos mexicanos no tendrá efectos inmediatos: expertos

La creación de un Consejo de Diplomacia Turística (CDT) no surtirá efecto inmediato, coincidieron empresarios de la ‘industria sin chimeneas’, quienes, además, pidieron al gobierno buscar mecanismos para financiar la promoción turística de México en el extranjero.

“Creemos que es relevante contar con personas especializadas (en promoción turística), pero habrá que ver cómo se financia este nuevo organismo, por lo pronto, sus acciones tardarán en surtir efecto”, opinó José Chapur, director general de Grupo Palace.

La semana pasada la SRE y la Sectur instalaron el CDT, el cual estuvo integrado por diplomáticos mexicanos.

En ese sentido, el canciller Marcelo Ebrard precisó que la promoción se realizará con los recursos disponibles y añadió que para el siguiente año, se analizará qué cantidad, de lo ahorrado por el gobierno federal, se destinará a estas tareas.

Una de las ‘preocupaciones’ de los empresarios del sector es que los diplomáticos no cuentan con el tiempo para abocarse a las tareas de promoción de los destinos con vocación turística del país.

“El cuerpo diplomático no podrá realizar, en el corto plazo, estas tareas. Estoy 100 por ciento seguro que no, aunque tenemos un cuerpo diplomático de excelente nivel, no será fácil en el corto plazo que puedan trabajar estas nuevas atribuciones”; precisó Jaime Salazar, presidente del COMIR.

En tanto, el CDT tiene 60 días para instalarse y comenzar a implementar las acciones que permitan contrarrestar la desaceleración de la llegada de turistas al país.