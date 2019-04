Profeco verificará también productos saborizados de Peñafiel por alerta de contenido de arsénico

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó este lunes que el Gobierno de México ahora investiga si las bebidas de sabor que vende Peñafiel en el país contienen un nivel de arsénico por encima de lo permitido.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario federal hizo referencia a la información que presentó el pasado 23 de abril la organización estadounidense Consumer Reports (CR), que detectó altos niveles de arsénico en el agua mineral que comercializaba Peñafiel.

"Nosotros le estamos realizando pruebas no solo al agua mineral sino también a las bebidas que están saborizadas y el día de mañana tendremos los resultados las pruebas con referencia al arsénico. Hicimos una petición legal, formal, conforme a derecho, a la empresa y no hemos tenido respuesta, tienen hasta el día de hoy para presentar su respuesta en Profeco, vamos a ver también qué responde la empresa", dijo el procurador.

Ricardo Sheffield explicó que independientemente de que Peñafiel haya salido a dar una explicación al consumidor en general sobre los niveles de arsénico que contienen sus aguas minerales, el Gobierno de México necesita una respuesta.

"Este es un requerimiento legal que se le hizo específicamente a la empresa de parte de Profeco y Peñafiel debe responderlo, sino se hace acreedor a multa y estaremos pendientes a la respuesta", agregó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Keurig Dr. Pepper, empresa a la que pertenece Grupo Peñafiel, confirmó le jueves que el agua mineral proveniente de sus plantas de Tehuacán, Puebla, y Tlajomulco, Jalisco, sí presentó contenido elevado de arsénico.

El área de comunicación en Estados Unidos dijo a Notimex que el arsénico es un elemento natural atribuible a la actividad agrícola e industrial, que puede encontrarse en el aire, agua, suelo y en muchos de los alimentos, que según expertos independientes no representa un riesgo para la salud o la seguridad de los consumidores en los niveles actuales.

“La reciente prueba de calidad del agua del producto de agua mineral sin sabor de Peñafiel de dos de nuestras instalaciones de producción que realizamos, mostró arsénico en niveles ligeramente elevados, según las pautas de agua embotellada. También se probó el agua mineral con sabor Peñafiel y los resultados están dentro de las pautas”, comentó.

Pero las cosas se complicaron para la empresa cuando Consumer Reports informó que desde 2013 se conocía sobre las altas cantidades de arsénico en el agua mineral de Peñafiel y no solo no pasó nada, sino que no evitaron que el producto se siguiera vendiendo.