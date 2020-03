Profeco pide no generar demanda innecesaria de cubrebocas y productos de limpieza por COVID-19

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, hizo un llamado este lunes a la población para que no generen demanda de cubrebocas y gel antibacterial, así como productos de limpieza y desinfectantes, frente a los primeros casos de coronavirus COVID-19.

"Recordemos que el consumo debe ser razonado, solo compro lo que necesito. Si no estoy enfermo, no lo necesito (...) No generemos una demanda innecesaria de este tipo de productos", comentó Sheffield.

Además, agregó que la Profeco ha monitoreado desde el mes pasado el precio de este tipo de productos y recordó que, de acuerdo con la ley, no puede haber aumentos de precios injustificados. En este sentido, la procuraduría ya hizo requerimientos a ocho mayoristas y están en este proceso.

En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, apuntó que el miedo es también un fenómeno epidémico que genera reacciones de pánico, en referencia a la compra que se ha realizado de productos.

"El uso de cubrebocas sencillos que se venden en supermercados no sirven para protegernos, que todo mundo lo sepa. Si me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no disminuye el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, más de 100 o 200 virus que existen. Entonces, comprar este tipo de cubrebocas actúa como fenómeno de tranquilización ante la incertidumbre, pero sepan que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve", explicó.

López-Gatell detalló que los cubrebocas sí sirven para los que están ya enfermos, debido a que ayuda a quien está infectado a no propagar e infectar a otros.

Lo mismo ocurre con geles y desinfectantes de superficies, pero estos funcionan para medidas de higiene en general, no solo para el coronavirus COVID-19, añadió.

El fin de semana, tras la confirmación de los primeros casos del virus en el país, ciudadanos 'abarrotaron' los centros comerciales en busca de productos de limpieza.

En redes sociales, usuarios publicaron imágenes de las compras de pánico que se realizaron en varias tiendas departamentales de la capital del país.

Ante la preocupación de un 'contagio masivo', los ciudadanos han evitado el contacto físico. En pocas horas, se acabaron los cubrebocas, desinfectantes, gel antibacterial y las toallitas húmedas, de acuerdo con reportes de las tiendas.

Hasta este lunes, son cinco los casos del virus confirmados en todo el país: dos en Ciudad de México, uno en Coahuila, uno en Sinaloa y uno más en Chiapas, el cual es un caso asintomático, según explicó en la conferencia matutina Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Con información de Notimex.