Prevén que nuevo etiquetado de alimentos lleve a México a litigios internacionales: ConMéxico

El nuevo etiquetado de advertencia para alimentos y bebidas de la Norma Oficial Mexicana 051 podría llevar a México a litigios internacionales, ya que se interpone a barreras técnicas como la parte publicitaria y de patentes, dijo este martes Jaime Zabludovsky, presidente ejecutivo de ConMéxico.

"Por lo menos la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos se han acercado al Gobierno de México en Ginebra para manifestar preocupaciones sobre la congruencia del etiquetado con las obligaciones internacionales de México.

El Gobierno tendría que responder y los países socios tendrían que decidir si la respuesta es satisfactoria o no, e iniciar un proceso de solución de controversias que podría concluir en un panel", indicó Zabludovsky.

En un documento que la oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) interpuso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), denuncian que el nuevo etiquetado afectará a 80 por ciento de los productos de alimentos y bebidas que comercializan sus empresas afiliadas, cuyo valor estimado es de 5 mil 800 millones de dólares.

Además, expusieron que es violatorio al imponer barreras técnicas al comercio, por lo que exhortan por aplazar por un periodo de dos años la nueva norma.

ConMéxico, que integra a 44 empresas como Alpura, Coca-Cola México, Bimbo, Gruma, La Moderna, Herdez, entre otras, señaló que el etiquetado votado en la NOM 051 no describe al producto, no señala las porciones y no permite comparar.

También refirió que entre las propuestas de la NOM 051 se encuentra la prohibición de uso de personajes y promociones, algo que va en contra de leyes y acuerdos Internacionales.

Zabludovsky alertó que con el nuevo etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas, las empresas podrían analizar retirar plantas y líneas de producción de México.

"Parte del problema y solución es que líneas de producción salgan de México, si estoy en otro país y no necesita adecuación para llegar a un mercado para qué lo hago en México.

Es tan caprichoso este etiquetado que uno puede imaginar que las decisiones de líneas de producción tanto en México como el extranjero pudieran verse afectados por este tema", alertó el presidente de ConMéxico.