Presupuesto del Gobierno debe impulsar la infraestructura, es lo que mueve a la economía: empresarios

El Gobierno de México debe presentar un presupuesto balanceado y que impulse el desarrollo de infraestructura en el país para poder alcanzar las metas de crecimiento que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, compartieron representantes del sector empresarial.

"Estamos insistiendo que debe apoyarse infraestructura y es lo que mueve a la industria y la economía. Insistimos que debe haber presupuesto mayor para motivar la inversión privada", destacó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Entrevistado previo a la comida de los 300 líderes del país, Cervantes presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que se reunieron con legisladores para platicar del tema, y destacó que les gustaría que se promuevan más proyectos de infraestructura porque es la base para atraer y desarrollar inversiones.

Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, dijo que tienen que cuidar también que sea un presupuesto balanceado como lo fue el año pasado.

"Espero que como fue la vez pasada sea un presupuesto responsable y bueno para el país.

Que sea un presupuesto balanceado", indicó.

Por otra parte, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), dijo que ellos si detectaron que viene un recorte de 14 por ciento del presupuesto destinado al campo.

"Nos recortaron el 14 por ciento, estamos de acuerdo al apoyo a pequeños productores, pero los grandes requieren apoyo", destacó.

Algo en que también coincidieron es que hay confianza en el país y las políticas económicas que impulse el mismo.

"El ADN de la American Chamber es traer inversión a México, me parece que hay temas que debemos seguir impulsando como reforzar el estado de derecho. Hoy la relación (con Gobierno) es dinámica y hay transparencia de diálogo", dijo Jorge Torres, presidente de la American Chamber of Commerce of México.

Rodrigo Herrera, presidente del consejo de administración de Genomma Lab, dijo que ellos siguen invirtiendo expandiendo su producción en el país, "nosotros nos sentimos cómodos, con mucho trabajo por hacer".

Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, dijo que ellos sostendrá