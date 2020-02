Prepara la cartera: Disney presenta, por fin, los juguetes oficiales de 'Baby Yoda'

Tras meses de espera, Disney finalmente presentó docenas de productos nuevos relacionados a su exitoso programa The Mandalorian, entre los que destacan, por supuesto, figuras del popular personaje conocido como Baby Yoda.

La presentación de las piezas se realizó antes de la gran feria comercial Toy Fair, que se celebrará en Nueva York este fin de semana.

Los productos abarcan desde un sable de luz de hoja negra con un precio de 30 dólares, de Hasbro, hasta los conocidos muñecos de Funko basados ​​en los personajes del programa.

Sin embargo, el gran atractivo es Baby Yoda, el tierno personaje verde que, hasta ahora, no se sabe si está relacionado con el sabio Jedi maestro de Luke Skywalker de las películas de Star Wars.

El programa The Mandalorian, que consta de ocho episodios, fue el éxito desbocado de Disney+, el nuevo servicio de streaming de la compañía, que se lanzó en noviembre. El servicio, que cuesta 7 dólares por mes, tiene hasta el momento a más de 28 millones de suscriptores, en parte debido a la popularidad de la nueva serie. Una segunda temporada está programada para comenzar en octubre. de este 2020.

Los juguetes y otras mercancías siempre han sido un factor importante en la economía detrás de Star Wars. Pero el personaje Baby Yoda creó un desafío logístico. El creador de The Mandalorian, Jon Favreau, le pidió a Disney que no hiciera juguetes del personaje de Baby Yoda hasta que no se emitiera la serie, para mantener la sorpresa de su aparición y evitar 'spoilers'.

Eso significó que los consumidores no pudieron obtener mercancía durante el frenesí de las redes sociales que desató el personaje.

"Retener el desarrollo de productos les dio a todos la oportunidad de descubrir el personaje conocido cariñosamente por los fanáticos como Baby Yoda", dijo la empresa en un comunicado este jueves. "Esto es algo especial en la era de los spoilers".

Los productos que se presentaron este jueves de Baby Yoda, que oficialmente es conocido como 'El Niño', incluyen peluches de 13 dólares hasta una figura animatrónica de 60 dólares, que se mueve y produce sonidos.