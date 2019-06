¿Por qué la gente escucha al IMER y Reactor?

El martes se conoció la difícil situación financiera por la que atraviesa el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), y de inmediato los trabajadores y la institución recibieron el respaldo del público a través de redes sociales.

EL hashtag #IMER_SOS se instauró entre los principales de México desde la noche del martes y continuó buena parte de este miércoles.

Los reclamos al Gobierno para ayudar al instituto crecieron cuando una de las estaciones insignias, Reactor, anunció que debido a la situación económica sólo habría música continua a partir del 1 de julio.

A todo esto, ¿por qué a la gente le gusta escuchar IMER y Reactor 105?

La música: lo que más les gusta del IMER

A la pregunta ¿qué es lo mejor del IMER? La mayoría (55 por ciento) de quienes escuchan sus estaciones considera que es la música.

Los programas hablados se ubican en segundo lugar, con 21 por ciento, mientras que los locutores, con 7 por ciento, se encuentran en tercer sitio, de acuerdo con la Evaluación del IMER realizada en 2016, última disponible, que se realizó con base en una encuesta.

Esta evaluación, realizada a través de una encuesta, detalló que el 37 por ciento de los encuestados escucha estaciones de IMER para oír música mientras realizan sus actividades. El 19 por ciento sintoniza la estación para informarse, mientras que el 14 por ciento indica que únicamente enciende la radio para sentirse acompañado.

Cuando se les preguntó sobre los principales atributos que debe tener 'la estación de radio ideal', la música repitió a la cabeza.

El 20 por ciento señalaron que la Calidad y Variedad Musical de la estación es el primer atributo en el que se fijan a la hora de establecer sus preferencias. Hábiles conductores y programación de interés son otros de los atributos más importantes para ellos.

En una escala del 1 al 5, en el que 1 es 'Pésimo' y 5 es 'Muy bueno', el 69 por ciento calificó como ‘Muy buena’ a la música transmitida por el instituto en sus distintas frecuencias, contra el 6 por ciento de quienes la calificaron como ‘Regular’. Ningún encuestado la calificó como ‘Mala’ ni ‘Muy Mala’.

Los conciertos y eventos fueron calificados como ‘Muy buenos’ por el 42 por ciento y los programas hablados recibieron 38 por ciento de sus calificaciones en el escalón más alto.

¿Qué escuchan de IMER?

Opus (94.5 FM) es la estación que más se escucha del IMER. El 47 por ciento de los encuestados señalan que la oyen y el 13 por ciento indican que además navegan en su sitio web y tienen interacción en sus redes sociales.

Horizonte (107.9 FM) se ubica en el segundo puesto con 44 por ciento. Reactor (105.7 FM) es la tercera ‘consentida’ de los radioescuchas de IMER con 36 por ciento que dijeron escucharla.

Temas de interés

En cuanto a los temas que más interesan al radioescucha de IMER la variedad es muy amplia. En primer lugar se encuentran la Educación y las artes. Los encuestados también se decantaron por la divulgación científica y nuevas tecnologías, el periodismo de investigación, la historia de México y la cartelera cultural, así como las noticias de actualidad.

También hay un alto interés por las nuevas tendencias musicales, y los temas sociales y políticos. La cobertura de eventos culturales, derechos humanos y medio ambiente resultaron también temas de alto interés.

¿Quiénes escuchan IMER?

El 19 por ciento de los radioescuchas de la estación dijeron ser empleados de alguna empresa sin especificar su puesto. El 15 por ciento son maestros, y el 11 por ciento de estudiantes.

Un 5 por ciento indicó que se desempeñan en labores administrativas y 4 por ciento como consultores. También el 4 por ciento señaló ser profesionista, sin especificar su carrera y 3 por ciento indican ser trabajadoras del hogar.

El 60 por ciento de la audiencia son hombres y 40 por ciento mujeres. El 28 por ciento de sus radioescuchas tienen entre 35 y 44 años. Con 23 por ciento, el segmento de gente que tiene entre 45 y 54 años ocupa el segundo lugar, mientras que jóvenes de entre 25 y 34 años ocupan el tercer puesto con 22 por ciento.

Solo el 1 por ciento de los radioescuchas de IMER tienen entre 13 y 17 años.

¿Y qué les gusta de Reactor?

Hablando particularmente de Reactor, la Apertura a Nuevas bandas, Programas Especializados, la Inclusión de la Estación, el hecho de No ser Popular y La forma de comunicarse con el público son los aspectos que más les gustan a quienes la sintonizan.

Indican que los locutores tienen una ‘actitud de amigos’ y que se trata de una estación con pocos anuncios. Los conductores son una razón importante junto con las entrevistas que realizan y la libertad de expresión de la que gozan, de acuerdo con un ‘focus group’ hecho en 2017 por la estación.

“No se clavan con un género, hay programas de reggae, de música electrónica, etc”; “La estación va a la vanguardia, es una estación de radio, pero también utiliza otros medios como Facebook y Twitter”; “Reactor da la oportunidad y saca cosas nuevas sin dejar los éxitos y clásicos”, fueron algunas de las opiniones derivadas de ese ejercicio.

Aunque no todas las críticas fueron positivas. Los radioescuchas consideran que el ‘ska’ es un género olvidado por la emisora. Indican que se debe programar música actual que no sea comercial, así como más rock de los 70 y música independiente.

Los locutores de Reactor

Roberto Muñoz ‘Warpig’ resultó ser el locutor preferido de los radioescuchas de Reactor según el ‘focus group’. María Letona, Jorge Rugerio, Natalia Szendro y Los Wolfie (Antonio Castañeda y Orlando Abad) completan el ‘top 5’.

Señalaron que el 'locutor ideal' debe saber romper la barrera entre conductor y radioescucha, que debe ser espontaneo y humilde además de apasionado por lo que hace. Indicaron que el contacto con el radioescucha es fundamental y que deben escuchar y reconocer a las diversas generaciones.

Un 'locutor ideal', señalaron los radioescuchas, debe estar informado y abierto a críticas y opiniones, además de transmitir energía al aire.

Si no es Reactor, ¿qué escuchan?

De acuerdo con el ejercicio, Stereo Joya, Horizonte, Mix 106.5, Exa y Radio UNAM son las estaciones que suelen escuchar cuando no sintonizan al 105.7 FM. También figuran Ibero 90.9, Rock 101 en línea, MVS Radio, 88.9 y Universal Stereo.

Lo que no les gusta

A los radioescuchas no les gusta que Reactor no dé una explicación cuando un locutor se va de la estación, también consideran que le hace falta diversidad musical y que existen locutores que programan lo que no les gusta.

También indicaron que existen algunos conductores que no hacen caso a las opiniones del público y que es difícil contactarlos. Otro aspecto que señalaron los asistentes al ‘focus group’ es que la programación suele ser repetitiva.

“De un tiempo para acá siento a muchas locutoras presuntuosas y muy subjetivas”, opinó un radioescucha. “Siento también que a veces si les dices algo a los locutores por redes, si no les gusta te bloquean, sobre todo en Twitter”, agregó otro participante del ejercicio.