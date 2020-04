Pide Concanaco-Servytur que el SAT tome en consideración a empresas

El sector privado espera que también a las personas morales se les otorgue una ampliación en el plazo para entregar la declaración anual como la que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio a las personas físicas.

Dicha acción contribuiría a no agravar sus condiciones, alertaron líderes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y de la Confederación Patronal de México (Coparmex).

“Esa medida debería dirigirse de igual forma a las empresas, que requieren facilidades en materia tributaria para no seguir incrementando la crisis económica, considerando que al no tener ingresos por productividad no podrán cumplir con algunas de sus obligaciones tributarias”, dijo José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, con relación al plazo otorgado por el Gobierno federal -que finaliza el 30 de junio- para la declaración anual para las personas físicas.

López Campos consideró que se requiere de un plan emergente nacional para contrarrestar los efectos negativos en la economía, en el que el Gobierno federal se sume con apoyos que ayuden a las empresas en el tema fiscal, pues muchas tendrán complicaciones mayores para pagar impuestos y prestaciones de su planta laboral.

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 68.4 por ciento del empleo; sin embargo, estas en su mayoría no tienen acceso a financiamiento, y están en riesgo de cierre definitivo después de la contingencia sanitaria debido a los compromisos que tienen que cubrir, como pago de nómina, rentas, impuestos y proveedores, entre otros, por lo que el paquete de apoyo del Banco de México les abre posibilidades, señaló el presidente del organismo que representa a todo el sector terciario del país.

“Con la disposición de Banxico se abre una posibilidad de amortiguar la crisis en las empresas, mediante créditos a través de la banca comercial, pero también es claro que muchas tendrán cautela de buscar un financiamiento considerando que hay incertidumbre en cuanto tiempo pasará para que la productividad en el país se reactive”, detalló.

Ajuste temporal en fórmula de pagos provisionales

La ampliación del plazo hasta el 30 de junio para entregar la declaración anual de personas físicas, es la primera medida fiscal “verdaderamente relevante implementada por el SAT, para enfrentar la crisis económica y sanitaria más grave de la historia contemporánea nacional”, señaló la Coparmex, al mismo tiempo de que propuso que a las personas morales se les amplíe el plazo de los pagos provisionales mensuales y se reformule el método para determinarlo ya que las empresas ganarán menos, lo que amerita un cambio temporal de fórmula en el llamado coeficiente de utilidad.

“Además de la necesidad y conveniencia de ajustar el método para determinar dicho pago provisional, cuyo importe tiene que ver con las ventas que realizan las negociaciones, pero también con el coeficiente de utilidad que se determina en base al margen de ganancias del año anterior”, expuso el organismo en un comunicado.

Además, la Coparmex espera que el Gobierno cumpla con agilizar la devolución de los saldos a favor de los contribuyentes, particularmente para los montos menores a 50 mil pesos, ya que esto dotará de ingresos a quienes menos tienen.