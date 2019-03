Peñoles obtiene autorización del IFT para comunicarse por radios en minas

Industrias Peñoles, a través de su subsidiaria Peñoles Tecnología, obtuvo la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para poder comunicarse por radio en la actividad que desempeña: la minería.

En una sesión del Pleno, la autoridad reguladora expuso que en junio de 2018, Peñoles interpuso una solicitud para el otorgamiento de una concesión de autorización para usar y aprovechar bandas de frecuencias para uso secundario en el rango de frecuencias de 148 a 174 megahertz (MHz).

“En la utilización de estas frecuencias, Peñoles Tecnología manifiesta la necesidad de contar con frecuencias que le permitan operar sistemas de radiocomunicación superficiales en 43 sitios diferentes, y para lo cual requiere la autorización de 272 frecuencias específicas para la utilización de este tipo de sistemas”, dijo el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT, Rafael Eslava.

En ese sentido, apuntó que al tratarse de necesidades particulares y dada la actividad de Peñoles, la banda de VHF (Very High Frecuency) resulta ser idónea para el servicio de radiocomunicación privada para la transmisión de voz y datos en un entorno subterráneo.

En la sesión se destacó que no existen proveedores de capacidad de bandas de frecuencias en México que puedan satisfacer las necesidades específicas de Peñoles Tecnología, relacionadas con los problemas de comunicación interna, características de las minas.

Alik García, analista de Intercam Casa de Bolsa, comentó que, para la actividad minera, generalmente se requiere desplegar su propia infraestructura para comunicarse dado que la actividad se realiza en zonas subterráneas o alejadas en donde no hay servicios telecom.

“Para complementar este servicio, las empresas mineras requieren desplegar su propia infraestructura telecom para mantener una adecuada comunicación para tener sistemas de voz y datos en algunas unidades mineras”, aseveró.

En ese sentido, García agregó que este despliegue no lo hacen ningún operador telecom porque no es rentable para darle servicio a un solo cliente, que probablemente no les genere retorno de inversión.