Pemex entrega equipamiento por 37.8 mdp a Campeche

CIUDAD DEL CARMEN.- El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, entregó equipamiento médico, de seguridad pública y servicios urbanos por un monto de 37.8 millones de pesos a Campeche.

Al acompañar a Romero Oropeza en la entrega del equipo, el gobernador, Carlos Miguel Aysa González, se pronunció a favor de fortalecer la relación con la empresa mexicana y encauzar esfuerzos de beneficio mutuo de manera constructiva y no con base en confrontaciones.

“De lo que se trata es procurar una relación creciente y fortalecida para que la paraestatal pueda avanzar en sus propósitos industriales y nosotros podamos impulsar nuestros objetivos de desarrollo social y económico, así como de conservación ambiental”, expuso el mandatario durante el acto donde se entregaron 10 motopatrullas, un camión tipo Vactor, una ambulancia de cuidados intensivos y equipamiento médico al hospital general Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar, y se puso en servicio la unidad médica móvil de Pemex.

Ante doctores, enfermeras, empresarios y personal de Petróleos Mexicanos, reunidos en el estacionamiento del nosocomio, Aysa González planteó la necesidad de que coincida aún más la demanda de servicios y proveeduría de Pemex con la oferta de los empresarios carmelitas.

Subrayó que a todos conviene que la relación que Campeche y la empresa sostienen desde hace cuatro décadas, sea más fecunda y se constituya como un binomio propositivo y constructivo.

“Es mucho más fácil que los asuntos de interés común avancen partiendo de las legítimas aspiraciones de progreso del pueblo carmelita, como de la también válida posición de Pemex de liberar recursos de apoyo a la entidad, con base en su política de desarrollo social y no como consecuencia de confrontaciones”, apuntó, luego de reconocer que la entrega de apoyos refleja la buena voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la entidad y la región.

Previo a la entrega de los equipos, el director general de Pemex reveló que se encuentra en proceso la donación de combustible y asfalto por un monto de 337 millones de pesos, y antes que concluya el año canalizarán otros 16 millones de pesos en apoyos al sector pesquero, a un centro de atención múltiple de la colonia Renovación, para canchas de usos múltiples, mobiliario a planteles de educación básica y una planta potabilizadora para Nuevo Campechito.

Llamó a los empresarios carmelitas a prepararse porque en noviembre se inicia la contratación para los campos petroleros que se desarrollarán el próximo año.

El funcionario, quien ya había terminado su intervención, regresó al pódium para anunciar que este 2019 se regularizarán los pagos pendientes con los proveedores, sobre todo con las pequeñas empresas locales. “Se los comento porque el gobernador, inclusive, me lo dijo, no me dejaron sentar porque no lo había dicho; tengan confianza que así lo vamos a hacer”, comentó entre risas de los asistentes.

Manifestó, en presencia también de los secretarios General de Gobierno, Pedro Armentia López; de Desarrollo Social y Humano, Christian Castro Bello, que entre Pemex y la entidad existe una correspondencia directamente proporcional, pues “si le va bien a Pemex, le va bien a Campeche”.

Auguró que viene mucha actividad para Petróleos Mexicanos con el desarrollo de 22 campos petroleros este año y en todo el sexenio la cifra será de 120, lo que implica un trabajo inmenso que traerá derramas económicas importantes en los estados petroleros, principalmente en Campeche, pues en la medida que haya más actividad van a ver más beneficios en materia de desarrollo social.

“Se dio una injusticia durante muchos años, pues los estados petroleros que le aportaban más riqueza a la nación se quedaron en la cola. Cuando se cayó la actividad en años pasados, Campeche y Tabasco fueron los estados con crecimiento económico negativo y, sin embargo, la producción petrolera seguía saliendo principalmente de aquí, pero esos recursos se iban a otros estados, al Centro, al Norte, y qué bueno que todo el país se desarrolle, pero no a costillas del Sureste”, puntualizó.

Romero Oropeza aseguró también que el compromiso es que la extracción de crudo sea lo más amigable posible con el medio ambiente.

El presidente municipal, Oscar Rosas González, comentó que la respuesta efectiva de Pemex ha hecho posible la entrega de importantes apoyos como el camión tipo Vactor para la limpieza de drenajes y la entrega de motopatrullas que se integrarán a una estrategia de seguridad pública que próximamente se dará a conocer.

Dijo que la isla tiene el puerto con mayor movimiento anual de embarcaciones industriales, con más de 14 mil arribos; un aeropuerto que realiza 60 mil operaciones anuales vinculadas con la industria petrolera y está lista para recibir las oficinas centrales de Pemex, pues cuenta con gran infraestructura hotelera, servicios restauranteros suficientes para satisfacer los requerimientos de la industria, edificios que pueden ser empleados como oficinas, todos los servicios urbanos necesarios y espacios recreativos para las familias de los trabajadores.

Equipamiento entregado

Para fortalecer la seguridad pública en la isla se otorgaron 10 motopatrullas, con una inversión de un millón 719 mil 828 pesos; en el tema de servicios urbanos se entregó un camión tipo Vactor, con un valor de cinco millones 700 mil pesos; mientras que para reforzar la atención de la salud en el hospital general, con un monto de un millón 435 mil pesos, se adquirió una ambulancia de cuidados intensivos que cuenta con una camilla modificada para poder adaptar los equipos de acuerdo a la necesidad del paciente en estado crítico o entubado, que amerita ventilación mecánica y monitoreo continuo, y mediante la erogación de 25 millones 500 mil pesos se adquirieron incubadoras, cunas térmicas, carros de paro, desfibriladores, electrocardiogramas pediátricos, monitores, ultrasonidos y laringoscopios.

Asimismo, se puso en funcionamiento la unidad médica móvil de Pemex mediante una inversión de tres millones 450 mil pesos, que recorrerá durante tres meses todas las comunidades del municipio para ofrecer consultas médicas gratuitas, servicios de enfermería, electrocardiograma, ultrasonido y odontología, y entrega de medicamentos. Se atenderá a 60 personas por día en un horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde.

También estuvieron presentes por parte de Pemex, el gerente de Responsabilidad, Orlando Camarillo Ruiz; el director corporativo de Administración y Servicios, Marcos Herrería Alamina; el subdirector de Salud, Rodolfo Lehman Mendoza y el subdirector de la Región Marina Noreste, Marcos Torres Fuentes; además el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera; el director del hospital, Mario Diaz Arjona y la delegada en Campeche de los programas federales para el desarrollo, Katia Meave Ferniza.